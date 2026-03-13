이정현 "♥치과의사 남편, 손예진·공효진·이민정과 첫 만남에 사고 쳐" ('편스토랑')

기사입력 2026-03-13 10:23


이정현 "♥치과의사 남편, 손예진·공효진·이민정과 첫 만남에 사고 쳐" …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 이정현이 남편을 여배우 친구들에게 소개한 날의 잊을 수 없는 사고를 떠올린다.

13일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 만능여신 이정현이 남편과 처음 결혼을 결심했을 때 주위 여배우 친구들의 반응을 공개한다.

이날 공개되는 VCR 속 이정현은 남편과 식사를 하며 과거 연애 시절을 회상하던 중, 문득 생각이 난 듯 남편을 친구들에게 처음으로 인사시켰던 날의 이야기를 꺼낸다. 그 친구들은 당시 자주 모였다는 공효진, 손예진, 엄지원, 오윤아, 이민정. 이름만 들어도 눈이 번쩍 뜨이는 배우들인 만큼 '편스토랑' 식구들도 귀를 쫑긋 세웠다고.

이정현은 남편과 결혼을 약속하고 그 사실을 처음으로 친구들에게 말했을 때, 친구들의 잊을 수 없는 반응을 털어놓는다. 이어 "친구들이 '예비 신랑 얼굴은 언제 보여줄 거냐'고 너무나 궁금해했다"라며 급하게 남편을 불렀다고 전한다. 그런데 문제는 남편이 오겠다고 한 시간이 한참 지나고 나서야 나타났다는 것.

'편스토랑' 식구들도 모두 깜짝 놀란 가운데, 이정현은 "그때 왜 늦은 거야 도대체?"라고 묻자 남편은 "사실은..."이라며 당시의 긴박했던 상황을 털어놨다고. 이제야 밝혀진 그날의 진실에 이정현은 물론 '편스토랑' 식구들 모두 입을 다물지 못했다는 전언이다. 과연, 그 사정은 무엇일까.

이어 이정현은 그날의 사건 외에도 남편의 과거 연애사에 대해서도 궁금해해 남편을 긴장시킨다. 과연 이정현이 확인하려고 한 것은 무엇일지, 남편은 과연 어떤 이야기들을 털어놨을지, 팽팽한 긴장감에 보는 이들마저 숨 죽이게 한 부부의 진실 토크의 모든 것은 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 13일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

