기사입력 2026-03-13 13:25


정이찬♥백서라 심장 저격 첫 키스…TV조선 ‘닥터신’ 운명 로맨스 터진다

[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신' 정이찬과 백서라가 운명적 로맨스의 시작을 알리는 첫 키스 장면으로 시청자들의 설렘을 자극한다.

오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌 손상을 입고 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 그린 메디컬 스릴러 드라마다. 독창적인 전개로 화제를 모아온 피비(임성한) 작가와 '결혼작사 이혼작곡'의 이승훈 감독이 의기투합해 기대를 모으고 있다.

극 중 정이찬은 신기에 가까운 뇌수술 실력을 지닌 천재 의사 신주신 역을 맡았고 백서라는 정상급 톱배우 모모 역으로 등장한다. 두 사람은 쉽게 가질 수 없는 사랑을 향한 운명적인 감정을 그려내며 강렬한 로맨스 서사를 펼칠 예정이다.

공개된 장면에서는 신주신과 모모가 벽난로 앞에서 서로의 온기를 나누는 모습이 포착됐다. 담요를 함께 두른 채 가까이 앉은 두 사람 사이에는 묘한 긴장감과 설렘이 흐른다. 이어 서로를 향한 감정이 깊어지며 첫 키스로 이어질 듯한 순간이 그려지면서 두 사람의 로맨스 전개에 대한 궁금증을 높인다.

이 장면을 위해 두 배우는 리허설 단계부터 감정선을 세밀하게 쌓아 올렸다는 전언이다. 정이찬은 모모를 향한 사랑이 점차 깊어지는 신주신의 눈빛 변화를 섬세하게 표현했고 백서라는 톱배우 모모가 느끼는 설렘과 진심을 자연스럽게 풀어내며 현장의 몰입도를 끌어올렸다.

제작진은 "정이찬과 백서라는 두 인물의 감정이 처음으로 폭발하는 장면을 위해 높은 집중력을 보여줬다"며 "신주신과 모모의 운명적 로맨스가 어떤 파장을 일으킬지 지켜봐 달라"고 전했다.

한편 '닥터신'은 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 사랑했던 남자 그리고 지금도 그녀를 사랑하는 남자 사이에서 펼쳐지는 기묘한 로맨스를 담은 작품이다. 오는 14일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

