‘미스트롯4’ 허찬미 “오디션 4수 끝에 선…아이돌 꼬리표 떼고 싶었다”

[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 선(善) 허찬미가 네 번째 오디션 도전 끝에 얻은 결과에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.
이어 "그래서 정말 마지막이라는 마음으로 다시 한 번 도전했다"며 "대중에게 인정받는 가수로 서고 싶다는 생각이 컸고 부담도 컸지만 그만큼 성장한 모습을 보여드리고 싶어 더 열심히 준비했다"고 밝혔다.
결승에서 선(善)을 차지한 것에 대해서는 아쉬움보다는 감사한 마음을 전했다. 허찬미는 "TOP5에 드는 것이 이번 시즌 목표였고 결승 무대에 오르는 과정 자체가 제게 큰 의미였다"며 "선이라는 결과만으로도 충분히 기쁘다"고 말했다.
이어 "모든 무대가 결승전이라는 마음으로 준비했다. 그동안 해보지 않았던 장르에 도전하는 것이 쉽지 않았지만 제 안의 한계를 넘기 위해 피나는 연습을 했다"고 덧붙였다.
특히 그는 "아이돌 활동을 오래 하다 보니 무대에서 실수 없이 완벽해야 한다는 강박도 있었다"며 "그 틀을 깨기 위해 실수를 하더라도 새로운 것에 도전하자는 마음으로 임했다"고 말했다.
또 "TOP 멤버에 들지 못하면 가수 활동을 그만두겠다는 각오가 아니라 정말 마지막 도전이라는 의미였다"며 "지금 선이라는 결과보다 더 크게 남은 것은 앞으로도 노래를 계속할 수 있다는 것, 그리고 응원해주는 팬들이 있다는 사실"이라고 밝혔다.
허찬미는 오디션 프로그램의 매력에 대해서도 언급했다. 그는 "오디션은 무섭지만 동시에 도파민을 주는 무대"라며 "직접적인 평가를 받으며 스스로를 객관적으로 돌아볼 수 있고 부족한 점을 깨닫게 된다"고 말했다.
이어 "그 과정에서 한계를 깨고 성장할 수 있었다. 많은 분들이 제 도전을 보고 포기했던 꿈에 다시 도전하게 됐다는 메시지를 보내주셔서 더욱 의미가 크다"고 덧붙였다.
한편 '미스트롯4'는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 큰 화제를 모았다. TOP5는 갈라쇼와 전국 투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com