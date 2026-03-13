‘미스트롯4’ 허찬미 “오디션 4수 끝에 선…아이돌 꼬리표 떼고 싶었다”

기사입력 2026-03-13 14:50


‘미스트롯4’ 허찬미 “오디션 4수 끝에 선…아이돌 꼬리표 떼고 싶었다”

[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 선(善) 허찬미가 네 번째 오디션 도전 끝에 얻은 결과에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

13일 오후 서울 금천구 가산동 TV조선 가산 스튜디오에서는 TV CHOSUN '미스트롯4' TOP5 기자간담회가 진행됐다. 이날 자리에는 진(眞) 이소나를 비롯해 선(善) 허찬미, 미(美) 홍성윤, 4위 길려원, 5위 윤태화가 참석해 프로그램을 마친 소감을 전했다.

허찬미는 '미스트롯4' 도전 과정에 대해 "13살 때부터 연습생 생활을 시작해 가수 활동까지 이어왔지만 오랜 시간 스스로에게 회의감을 느낀 것도 사실"이라고 털어놨다. 그는 "오디션 4수생인 만큼 세 번의 오디션에서 최종 문턱에서 떨어졌고 그때마다 '아직 대중의 사랑을 받지 못하는 것일까'라는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "그래서 정말 마지막이라는 마음으로 다시 한 번 도전했다"며 "대중에게 인정받는 가수로 서고 싶다는 생각이 컸고 부담도 컸지만 그만큼 성장한 모습을 보여드리고 싶어 더 열심히 준비했다"고 밝혔다.

결승에서 선(善)을 차지한 것에 대해서는 아쉬움보다는 감사한 마음을 전했다. 허찬미는 "TOP5에 드는 것이 이번 시즌 목표였고 결승 무대에 오르는 과정 자체가 제게 큰 의미였다"며 "선이라는 결과만으로도 충분히 기쁘다"고 말했다.

그는 이번 경연을 통해 '아이돌 출신'이라는 편견을 벗고 싶었다는 속내도 전했다. 허찬미는 "제가 가장 잘하는 것은 퍼포먼스지만 그것만으로 평가받는 것 같아 노래에 대한 갈증이 컸다"며 "이번 '미스트롯4'를 준비하면서 경기민요도 실제로 배우고 정통 트롯을 많이 연구했다"고 설명했다.

이어 "모든 무대가 결승전이라는 마음으로 준비했다. 그동안 해보지 않았던 장르에 도전하는 것이 쉽지 않았지만 제 안의 한계를 넘기 위해 피나는 연습을 했다"고 덧붙였다.

특히 그는 "아이돌 활동을 오래 하다 보니 무대에서 실수 없이 완벽해야 한다는 강박도 있었다"며 "그 틀을 깨기 위해 실수를 하더라도 새로운 것에 도전하자는 마음으로 임했다"고 말했다.


또 "TOP 멤버에 들지 못하면 가수 활동을 그만두겠다는 각오가 아니라 정말 마지막 도전이라는 의미였다"며 "지금 선이라는 결과보다 더 크게 남은 것은 앞으로도 노래를 계속할 수 있다는 것, 그리고 응원해주는 팬들이 있다는 사실"이라고 밝혔다.

허찬미는 오디션 프로그램의 매력에 대해서도 언급했다. 그는 "오디션은 무섭지만 동시에 도파민을 주는 무대"라며 "직접적인 평가를 받으며 스스로를 객관적으로 돌아볼 수 있고 부족한 점을 깨닫게 된다"고 말했다.

이어 "그 과정에서 한계를 깨고 성장할 수 있었다. 많은 분들이 제 도전을 보고 포기했던 꿈에 다시 도전하게 됐다는 메시지를 보내주셔서 더욱 의미가 크다"고 덧붙였다.

한편 '미스트롯4'는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 큰 화제를 모았다. TOP5는 갈라쇼와 전국 투어 콘서트, 스핀오프 프로그램 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

2.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

3.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

4.

'월드컵 우승 하겠습니다' 일본 이러다 대국민 사과각, 쿠보-미토마-도안 '일본 3대장' 합쳐도 겨우 손흥민급...최강 자부 2선 부진 한숨

5.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.