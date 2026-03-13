윤종훈X엄현경, 물과 기름 같은 두 사람..악연으로 얽힌 천적에서 기간제 동료로 변신하나 (기쁜 우리 좋은 날)

[스포츠조선 박아람 기자] 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영이 악연과 인연을 아슬아슬하게 넘나들며 얽히고설킨 사각 관계를 형성한다.

오는 3월 30일(월) 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어, 콘텐츠지)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈, 다양한 세대가 만들어가는 멜로 가족 드라마다.

윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영의 출연으로 관심을 모으고 있는 '기쁜 우리 좋은 날'이 첫 방송을 앞두고 있다. 극 중 네 사람은 사랑과 가족 그리고 치열한 삶의 터전인 직장이라는 테두리 안에서 연결되며 피할 수 없는 운명의 소용돌이를 그려낼 전망이다.

윤종훈-엄현경, 극과 극 남녀의 악연에서 기간제 동료의 인연으로

까칠하고 완벽한 남자 고결(윤종훈 분)은 할아버지인 강수그룹 고강수(이호재 분) 회장의 부름을 받고 10년 만에 귀국해 그룹 후계자 레이스에 참전하게 된다. 강수토건 전략기획본부 팀장으로 부임한 고결은 강수토건에 빼앗긴 자신의 회사 '럭키조이'를 되찾기 위해 고군분투하는 조은애(엄현경 분)와 운명적으로 마주한다. 매사 덜렁거리는 조은애는 고결 앞에서도 여지없이 엉뚱한 실수를 연발하며 강렬한 악연의 서막을 알린다. 첫 단추부터 잘못 끼운 두 사람이지만, 모종의 사건을 계기로 기간제 동료가 되면서 서로에게 조금씩 스며든다고. 극과 극인 두 사람이 그려나갈 흥미진진한 로맨스는 '기쁜 우리 좋은 날'에 기분 좋은 설렘을 불러올 예정이다.

윤종훈-정윤, 강수그룹을 놓고 벌이는 형제의 불꽃 튀는 경쟁!

강수그룹 후계자 레이스에 뛰어들게 된 고결의 가장 큰 적은 형 고민호(정윤 분)다. 외모, 능력, 재력 삼박자를 모두 갖춘 고결만큼 고민호도 뛰어난 스펙을 자랑하지만 항상 한 끗 차이로 동생에게 밀린다. 오랜 시간 쌓아온 고민호의 열등감은 점점 커지고, 그런 형을 보는 고결 역시 마음 한구석에 불편함이 자리한다. 회사의 가장 높은 곳을 두고 양보 없는 질주를 시작한 두 형제의 숙명적인 대결이 극 전반에 팽팽한 긴장감을 불어넣으며 시청자들의 손에 땀을 쥐게 할 것으로 기대된다.

정윤-윤다영, 엇갈린 사랑의 나침반! 사각 러브라인의 변수 된다


고민호가 동생에게 더욱 큰 패배감을 느끼는 이유는 고결이 사랑의 숙적이기도 하기 때문이다. 고민호는 오랜 시간 서승리(윤다영 분)만을 바라보는 순정을 보여주고 있지만 그녀의 마음엔 오로지 첫사랑 고결뿐이다. 하지만 고결은 서승리를 그저 친한 동생으로만 생각해 그녀의 마음을 아프게 하고 여기에 조은애라는 변수까지 끼어들며 사각 관계의 불씨를 지핀다. 네 사람의 엇갈린 마음은 시청자들의 마음을 쥐락펴락하며 극의 흥미진진함을 한층 높일 전망이다.

이렇듯 서사를 관통하는 네 사람의 관계성은 극의 재미를 한층 배가시키는 핵심 동력이 될 것이다. 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영이 그려낼 사각 관계가 로맨스를 넘어 강수그룹의 후계 레이스에 어떤 영향을 끼치게 될지 방송에 대한 기대가 고조된다.

한편 '한 번 다녀왔습니다', '아버지가 이상해' 등에서 따뜻하고 세심한 연출력을 인정받은 이재상 감독과 '수지맞은 우리', '아모르 파티-사랑하라, 지금' 등에서 트렌디한 필력을 뽐낸 남선혜 작가가 의기투합한 KBS 1TV 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'은 '마리와 별난 아빠들' 후속으로 오는 3월 30일(월) 8시 30분 첫 방송 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.