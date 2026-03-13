'메소드연기' 윤경호 "이동휘 형 이동태役, 생선 이름 같아서 출연 망설여져"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤경호가 영화 '메소드연기' 합류 당시 망설여졌던 이유를 전했다.
윤경호는 이동휘의 형이자 연기 코치인 이동태 역으로 합류했다. 그는 "저는 감독님한테 직접 작품을 제안받았다. 많은 분들이 이미 알고 계셨겠지만, 감독님은 원래 연기하는 배우로 활동했다. 감독님이 배우로 활동하던 시절에 '자백'이라는 드라마를 함께 하면서 인연을 맺었다. 그 이후로 감독님이 장편 영화 연출을 준비하고 있단 말에 반갑고 놀라웠다. 또 그다음으로 준비한 영화가 이동휘가 주인공인데, 동휘가 동휘 역할로 나온다고 하더라. 저는 동휘의 형 이동태라는 이름에 약간 망설여졌다. 너무 코미디 색이 짙을 것 같았고, 생선 이름 같았다(웃음). 근데 동명의 단편영화를 이미 만들어놓은 게 있고, 그 작품을 각색해서 만든다고 해서 기대감이 생겼다. 아니나 다를까, 대본을 읽어보니 이야기가 너무 재밌고 참신했다"고 전했다.
이어 이동휘와 형제 케미를 선보인 소감을 묻자, 윤경호는 "이동휘라는 배우가 코미디 장르만 했던 건 아니었는데, 그런 이미지가 강했던 것 같다"며 "막상 현장에서 함께 해보니 진중하고 아이디어도 많고 뜨거운 열정을 가지고 있는 배우였다. 본인을 연기한다는 건 대단한 용기가 필요한 작업이다. 마지막 장면의 경우는 스포일러여서 말씀드릴 순 없지만, 배우 이동휘의 새로운 모습을 보여줄 수 있는 장면인 것 같다"고 만족감을 드러냈다.
