천희주, 박진희에게 건넨 의미심장한 한마디..긴장 고조 ('붉은 진주')

기사입력 2026-03-13 16:19


천희주, 박진희에게 건넨 의미심장한 한마디..긴장 고조 ('붉은 진주')

[스포츠조선 이게은기자] 천희주의 의미심장한 한마디에 박진희의 마음이 크게 흔들린다.

오늘(13일) 저녁 7시 50분 방송되는
KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주'(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온) 12회에서는 잘못된 길을 걷기 시작한 최유나(천희주 분)와 무력감에 빠진 김단희(박진희 분)가 예사롭지 않은 대화를 나눈다.

앞서 박태호(최재성 분)는 백준기(남성진 분)의 회사를 불법적으로 인수하려는 계략을 꾸몄고, 이 과정에서 백준기가 차량 사고로 사망하는 비극이 벌어졌다. 이로 인해 언니를 죽인 범인의 단서를 확보하려던 김단희의 계획은 물거품이 됐다. 또한 한순간에 가족과 회사를 모두 잃은 백진주(남상지 분)의 처절한 상황이 펼쳐지며 시청자들을 숨죽이게 만들었다.

오늘 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 김단희와 대화를 나누고 있는 최유나의 모습이 포착됐다. 김단희는 백준기의 비극에 박태호의 검은 손길이 있었음을 직감하지만, 아무것도 할 수 없는 현실에 낙담한다. 그런 가운데 김단희는 아델 디자인 공모전에서 대상을 탄 최유나를 축하하기 위해 모습을 드러낸다. 그녀는 여전히 최유나를 박민준(김경보 분)의 여자친구로 오해한 채 심상치 않은 말을 건네 극의 텐션을 끌어올린다.

최유나는 김단희의 뼈 있는 말에 당황하며 멈칫하지만, 이내 김단희에게 다가가 그녀를 깜짝 놀라게 할 뜻밖의 대답을 던져 긴장감을 자아낸다. 최유나의 말에 김단희는 그 자리에 멈춰 서서 깊은 생각에 잠기며 크게 동요한다고 하는데. 과연 회의감에 젖어 있던 그녀를 다시 움직이게 만든 최유나의 한마디가 무엇일지, 특히 두 사람이 나눈 찰나의 대화가 어떤 새로운 국면을 열게 될지 귀추가 주목된다.

KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주' 12회는 오늘(13일) 저녁 7시 50분에 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

2.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

3.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

4.

'월드컵 우승 하겠습니다' 일본 이러다 대국민 사과각, 쿠보-미토마-도안 '일본 3대장' 합쳐도 겨우 손흥민급...최강 자부 2선 부진 한숨

5.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.