천희주, 박진희에게 건넨 의미심장한 한마디..긴장 고조 ('붉은 진주')

[스포츠조선 이게은기자] 천희주의 의미심장한 한마디에 박진희의 마음이 크게 흔들린다.
오늘 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 김단희와 대화를 나누고 있는 최유나의 모습이 포착됐다. 김단희는 백준기의 비극에 박태호의 검은 손길이 있었음을 직감하지만, 아무것도 할 수 없는 현실에 낙담한다. 그런 가운데 김단희는 아델 디자인 공모전에서 대상을 탄 최유나를 축하하기 위해 모습을 드러낸다. 그녀는 여전히 최유나를 박민준(김경보 분)의 여자친구로 오해한 채 심상치 않은 말을 건네 극의 텐션을 끌어올린다.
최유나는 김단희의 뼈 있는 말에 당황하며 멈칫하지만, 이내 김단희에게 다가가 그녀를 깜짝 놀라게 할 뜻밖의 대답을 던져 긴장감을 자아낸다. 최유나의 말에 김단희는 그 자리에 멈춰 서서 깊은 생각에 잠기며 크게 동요한다고 하는데. 과연 회의감에 젖어 있던 그녀를 다시 움직이게 만든 최유나의 한마디가 무엇일지, 특히 두 사람이 나눈 찰나의 대화가 어떤 새로운 국면을 열게 될지 귀추가 주목된다.
