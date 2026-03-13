송가인 ‘거문고야’, 박지현 등 남자 트로트 가수 ‘경연 필승곡’ 등극

|
[스포츠조선 조민정 기자] 송가인의 대표곡 '거문고야'가 트로트 경연 프로그램에서 남자 가수들의 '필승곡'으로 자리 잡고 있다.
국악적인 정서를 담은 선율과 깊은 감정선이 특징인 이 곡은 넓은 음역대와 폭발적인 성량, 섬세한 감정 표현을 동시에 요구하는 구조를 지녔다. 이 때문에 가창력을 입증할 수 있는 경연 무대곡으로 자주 선택되고 있다는 평가다.
대표적인 사례는 '미스터트롯2' 선(善)을 차지한 박지현이다. 박지현이 본선 4차 1라운드에서 선보인 '거문고야' 무대는 강렬한 몰입도를 선사하며 화제를 모았다. 해당 영상은 현재까지 공식 유튜브 채널에서 527만 회 이상의 조회수를 기록하며 여전히 레전드 무대로 회자되고 있다.
이 밖에도 MBN '불타는 장미단'의 민수현, '한일톱텐쇼'의 김태웅, '현역가왕2'의 곽영광 등 다양한 트로트 경연 프로그램에서 남성 가수들이 '거문고야'를 선곡하며 자신만의 색깔을 드러내고 있다. '2025 한일가왕전'에서는 김준수와 최수호가 듀엣 무대로 선보이기도 했다.
이처럼 '거문고야'는 단순한 히트곡을 넘어 트로트 경연 무대의 대표 레퍼토리로 자리 잡았다. 국악적 정서를 기반으로 한 송가인의 음악 세계가 세대와 성별을 넘어 확장되며 트로트 신에 꾸준한 영향력을 미치고 있다는 분석이다.
송가인은 '미스트롯' 초대 진(眞)으로 이름을 알리며 대표적인 트로트 스타로 자리매김했다. 이후 '엄마 아리랑', '월하가약', '서울의 달' 등 다양한 히트곡을 발표하며 트로트 음악의 스펙트럼을 넓혀왔다.
특히 '거문고야'는 남성 가수들의 경연 무대에서 자주 선택되는 곡으로 자리 잡으며 송가인의 음악이 트로트 세대 교체 속에서도 여전히 강한 영향력을 지니고 있음을 보여주고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com