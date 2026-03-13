장동민, 시퍼렇게 멍든 눈에 깜짝 "술 마시다 시비 붙어, 17:1로 싸웠다"

기사입력 2026-03-13 21:52


[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 장동민이 리프팅 시술로 시퍼렇게 멍든 눈을 공개했다.

13일 개그우먼 신봉선의 유튜브 채널에서는 '동민이 이toRl야 내가 그리 키웠드나! 그래도 우리 가좍 사랑한데이♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

신봉선과 김대희는 KBS2 '개그콘서트' 속 코너 '대화가 필요해' 콘셉트로 광고 촬영을 했다. 오랜만에 '대화가 필요해' 분장으로 만난 두 사람은 부부 콘셉트의 콩트를 이어갔다. 신봉선은 "우리 얼마 뒤에 동민이랑 밥 먹기로 하지 않았냐. 그때도 카메라 들고 가도 되겠냐"고 유튜브 촬영 허락을 받았고 김대희는 "언제는 안 들고 왔냐. 지금 분신처럼 들고 다니더라"라고 쿨하게 허락했다.


며칠 후 신봉선은 장동민과 함께 '꼰대희' 촬영을 하러 갔다. 선글라스를 끼고 온 장동민에 신봉선은 "왜 이렇게 멋있게 하고 왔냐"고 칭찬했지만 김대희는 "얘기 못 들었냐. 눈 쨌다"고 장동민의 시술을 폭로했다.

하지만 장동민은 "17:1로 한번 했다"며 "엊그제 저녁에 술을 마시고 있는데 어떤 놈이 웃으면서 나를 쳐다보더라. 그래서 '뭘 째려보냐'고 했다. '눈 깔아라' 했더니 '너 나와' 하더라. 그래서 나가서 17:1로 빠바박"이라며 콩트를 펼쳤다.

선글라스를 벗은 장동민은 양쪽 눈에 시퍼렇게 멍이 들어 있어 신봉선도 웃게 만들었다. 신봉선은 "이 XX 진짜 성형하고 나타났냐. 뭐 했냐"고 추궁했고 장동민은 "엄마보다 더 늙은 거 같아서 뭐 좀 했는데 눈탱이 밤탱이됐다. (실리프팅) 주사 맞았는데 눈이 이렇게 됐다"고 토로했다. 신봉선은 "잘했다. 안 그래도 내가 너 하길 바랐다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

