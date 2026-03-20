한가인, 20년차 여배우의 충격 고백..."지금 태어났으면 연예인 못했다"

기사입력 2026-03-20 09:34


한가인, 20년차 여배우의 충격 고백..."지금 태어났으면 연예인 못했다…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 한가인이 '요즘 핫한 셀럽의 삶'을 간접 체험해본 뒤 '쉽게 산 인생'을 인정했다.

19일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '국보급 미녀 한가인이 실제로 확인한 '에스파 예쁜 팬' 왕홍 실물 (중국어로 대화, 장원영 밀크티)' 영상이 업로드 됐다.

SNS 팔로워수가 91만이라는 왕홍 백설과 달리 한가인은 7만 정도였다.

한가인은 "인기를 얻을 수 있는 방법이 있냐"라 물었고, 백설은 "이런 생활 사진을 많이 올려야 한다. 영상 같은 걸 찍는다"라고 꿀팁을 전수했다.

한가인은 "근데 저는 사실 자주 SNS를 안한다. 한국에서도 인스타도 잘 안하고 쇼츠도 안찍는다"라고 털어놓았다.


한가인, 20년차 여배우의 충격 고백..."지금 태어났으면 연예인 못했다…
외국인이 중국어를 하는 걸 좋아해 중국어를 써서 영상을 만들면 좋아할 거라는 말에 한가인은 곧장 알아듣고 끄덕였다.

백설과 함께 간 핫플, 신천지에서도 한가인을 알아보는 현지인들과 관광객들이 많았다.

백설을 만나고 온 한가인은 "내가 일을 한 지가 지금 20년이 넘었는데 아, 이렇게 배울 게 많다. 난 너무 쉬운 인생을 살았던 거 같다"라고 털어놓았다.


이어 "어제 나 그 사진 찍어주는 선생님이랑 오늘은 또 백설이에게 사진을 배우고 알았다. 난 왕홍이 되는 건 불가능하다. 역시 그것도 타고나는 거다"라며 한탄했다.

한가인은 "나도 그냥 결론적으로 시대를 좀 잘 탄게 지금 태어났으면 나 연예인 못했을 거 같다. 사진을 스스로 찍어서 올리고 그런 게 (나 스스로는) 아예 없었다"라고 고백했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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