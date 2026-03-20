S.E.S 슈, 피부과 시술 직후 충격적인 얼굴 상태...12시간만에 변화 '깜짝'
[스포츠조선 김수현기자] 그룹 S.E.S의 멤버 슈가 피부과 시술 직후와 효과를 보고 달라진 얼굴을 공개했다.
20일 슈는 "이틀 전에 레이저 받았어요~"라며 피부과에서 시술 받은 얼굴을 보여줬다.
그는 "첫 번째 사진은 레이저 받은 사진이고요. 두 번째 사진은 레이저 시술 6시간 후, 세 번째 사진은 레이저 시술 12시간 후, 마지막 사진은 다음날 메이크업 후 사진이에요"라며 사진을 여러장 업로드 했다.
이어 "피부는 소중하니까 오랜만에 한 번에 여러가지 받았어요. 받고 나서 제가 요즘 테스트 중인 화장품이 있다고 했죠. 처음에는 진짜 많이 열감이 있고, 따갑고, 빨개졌거든요. 그래서 이것저것 바르지 않고 계속 레이어드해서 발라줬어요"라 전했다.
슈는 "그런데 저녁쯤 보니까 붉은기가 거의 80% 정도 가라앉은 느낌"이라며 "보통은 1일 차, 2일 차 지나면서 천천히 진정되는 편인데 이건 당일에 이렇게까지 내려가는 게 좀 신기했어요"라고 금세 가라앉은 얼굴에 감탄했다.
그러면서 "하루 안에 진정이 확 잡히는 게 느껴졌어요. 이건 진짜 조금 놀랐어요. 레이저 후 다음 날 화장도 잘 먹었어요"라며 시술과 진정 화장품 효과에 대해서도 생생하게 전했다.
한편 슈는 2010년 4월 농구선수 출신 임효성과 결혼했다. 슬하에 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다.
슈는 2016년 8월부터 2018년 5월 사이 해외에서 26차례에 걸쳐 총 7억 9000만원 규모의 상습도박을 한 혐의를 받아 2019년 2월 징역 6개월과 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다.
최근 슈는 건강식품 사업을 시작하며 CEO로서 인생 2막을 열었다. 사업 시작 6개월 만에 제품 완판 소식을 전하며 팬들과 대중에게 성공적인 모습을 공개, 사업가로서 승승장구하고 있는 모습을 보여주고 있다.
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