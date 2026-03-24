'이병헌♥' 이민정, 아들 농구선수설 직접 해명.."그건 아니다" 선 그었다

최종수정 2026-03-24 20:37

'이병헌♥' 이민정, 아들 농구선수설 직접 해명.."그건 아니다" 선 그…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 아들이 농구선수로 오해받는 것에 대해 해명했다.

24일 이민정의 유튜브 채널에는 '이민정 단골 김밥집 싹 다 공개 [맛집 투어 김밥편]'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이민정은 "지금 아들 준후가 서울시 초등연맹 농구 대회에 참가하기 위해 은평구에 와 있다. 주차하고 김밥 먹으려고 한다"라고 밝혔다.

이어 이민정은 "'김밥 콘텐츠 해봐' 이 얘기가 농구장에서 나온 거다. 아침에 이렇게 내가 김밥을 사 오거나 시키거나 가져올 때 '왜 김밥에 실패가 없냐? 김밥 콘텐츠 해 달라' 이렇게 부모들이 얘기해 줘서 하게 된 것"이라고 전했다.


'이병헌♥' 이민정, 아들 농구선수설 직접 해명.."그건 아니다" 선 그…
특히 이민정은 자녀의 진로에 대해 신중한 태도를 보였다. 그는 "이렇게 시합 다니고 하니까 마치 준후가 농구 선수인 것처럼 포장되는 경우가 있는데, 또 그건 아니다"라고 솔직하게 털어놨다.

그러면서 "준후는 그냥 평범한 학생이다. 준후에게 농구는 일종의 분출구이자 취미이자 뭐 그런 것"이라고 설명을 덧붙였다.

한편 이민정 이병헌의 첫째 아들 준후 군은 현재 서울 강남구 대치동에 위치한 한 국제학교에 재학 중이다. 준후 군은 축구, 농구 등 각종 스포츠 대회에서 메달과 상장을 받으며 남다른 운동 신경을 가진 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

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