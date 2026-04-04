OWIS 썸머·소이, 윤하도 극찬한 감성 보컬...'우쥬레코드' 접수

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[스포츠조선 이게은기자] OWIS 썸머와 소이가 데뷔 첫 음악 토크쇼에 출연해 다재다능한 매력을 발산했다.

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버추얼 걸그룹 OWIS(오위스, 세린·하루·썸머·소이·유니) 멤버 썸머와 소이는 지난 3일 공개된 Mnet 디지털 스튜디오 M2의 웹 예능 음악 토크쇼 '우쥬레코드'에서 신인답지 않은 입담과 라이브 실력을 동시에 보여줬다.

이날 썸머와 소이는 MC 윤하를 만나 과몰입을 부르는 세계관 토크를 꾸몄다. 이들은 "OWIS는 현실과 꿈의 경계를 넘나드는 버추얼 아이돌"이라며 "지금은 현실 세계로 외출한 느낌이고, 평소에는 꿈속에서 저희를 볼 수 있다"라고 설명하며 윤하를 신세계로 이끌었다.

이어 두 사람은 이즈(IZZ, 팬덤명)가 지어준 별명 '소머즈'를 소개하며 찰떡 호흡을 자랑했다. 밥을 함께 먹으며 친해지게 된 일화부터 밸런스 게임을 통한 케미 지수 확인까지, 웃음이 끊이지 않는 분위기를 이어갔다. 또 서로의 장점을 짚어주는 훈훈한 모습과 함께 데뷔 첫 토크쇼임에도 노련한 입담을 드러냈다.

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환상적인 라이브 무대도 준비됐다. 썸머는 한로로의 '입춘'을 선곡해 탄탄한 가창력을 뽐냈으며, 이를 들은 윤하는 "컨트롤을 너무 잘한다"라고 감탄했다. 이어 소이는 제로베이스원의 'Doctor! Doctor!'(닥터! 닥터!)를 자신만의 색깔로 소화해 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

특히 소이는 윤하의 '미워하다'를 원곡자 앞에서 불러 눈길을 끌었다. 소이의 음색에 매료된 윤하는 "이 곡이 더 애틋하게 느껴진다. 마음이 찡하면서 좋다"라며 극찬을 아끼지 않았다. 썸머와 소이의 듀엣 무대로는 엑스러브의 '1&Only'(원앤온리)를 선보이며 가요계의 유일무이한 존재가 되고 싶은 포부를 전했다.

마지막으로 데뷔 앨범 수록곡 'missing piece'(미싱 피스) 무대를 꾸민 두 사람은 잃어버린 꿈의 조각을 찾아가는 서사를 담은 곡을 통해 깊은 여운을 남겼다. 끝으로 이번 '우쥬레코드' 회차에 "꿈의 한 조각을 찾아낸 '소머즈'"라는 제목을 붙이며 마무리했다.

한편 OWIS는 오는 4일 MBC '쇼! 음악중심', 5일 SBS '인기가요'에 출연해 미니 1집 타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄) 데뷔 무대를 펼친다.

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joyjoy90@sportschosun.com