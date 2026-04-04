과즙세연 “유명 배우 두 번 만나..방시혁 기사 뜨고 몰래 팔로우 취소”

유튜브 채널 아이엠워킹

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 과즙세연이 방송 수익과 근황을 솔직하게 밝혔다.

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지난 3일 채널 '뷰티풀너드'에는 '하이브 주가 떡락 시켜놓고 제로투로 30억 땡긴 음지 여캠 과즙세연'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

과즙세연은 과거 높은 수익을 올렸던 시기를 언급하며 "연평균 수입이 30억 원이었던 적도 있다. 지금은 그렇게 못 번다. 하루 최고 수익을 1억을 찍은 적이 있는데 생일 때 일이다. 하지만 그거는 2년 전 이야기고, 점점 줄어들고 있다"고 선을 그었다.

이어 "작년에는 10억 원 정도 벌었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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또한 그는 "세금도 정말 많이 냈다"며 "열심히 해야겠다는 생각을 하다가도 쉬고 싶다는 생각이 들더라"고 말했다.

그는 "해외 길거리 유튜브 영상에 우연히 포착된 것을 한 누리꾼이 알아냈고, 마침 내가 당일 영상 속 옷과 같은 옷을 입고 찍은 사진을 올린 것을 대조해 알려지게 됐다"고 말했다.

또 과즙세연은 방 의장과 관련된 논란 직후 연예계 인사들의 태도 변화를 토로했다. 그는 "유명 래퍼가 나에게 DM을 보냈었지만, 방 의장 관련 기사가 터지자마자 모든 메시지를 취소하고 삭제하더라"고 밝혔다. 이어 "유명 배우를 우연히 만났는데 눈이 마주쳤다. 그러고 한 번 더 마주쳤다.어느 날 그 배우가 팔로우했다가 취소했더라. 아이돌은 아니다"며 "유명 축구 선수도 내 인스타그램 스토리를 지켜본 흔적이 남았다"고 전했다.

미국에서 방시혁 하이브 의장과 관련된 논란 직후 연예계 인사들의 태도 변화를 토로했다.

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그는 "유명 래퍼가 나에게 DM을 보냈었지만, 방시혁 의장 관련 기사가 터지자마자 모든 메시지를 취소하고 삭제하더라"고 밝혔다. 이어 "이름만 들어도 알 만한 유명 배우가 내 계정을 팔로우했다가 몰래 취소했고, 유명 축구 선수도 내 인스타그램 스토리를 지켜본 흔적이 남았다"고 전했다.

또 수학 1타 강사 정승제가 자신의 댄스 영상에 '좋아요'를 눌렀다 취소한 일화를 언급하며 "실수로 누를 수도 있고, 사람이라 볼 수도 있는 것"이라고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com