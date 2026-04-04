유재석, 11살 후배에게 고개 숙였다...양상국 "내 말에 끼어들지마!"(놀뭐)

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[스포츠조선 김수현기자] '왕세자' 양상국이 '보디가드' 유재석에게 호통을 쳤다.

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4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '찰스 왕세자' 닮은꼴인 '김해 왕세자' 양상국의 서울 행차 편으로 꾸며졌다.

이날 양상국은 유재석과 주우재, 허경환, 하하의 호위 아래 위풍당당하게 '왕세자'로서 등장?다.

양상국은 "대한민국에 유재석이를 보디가드로 쓴다는 건 그만큼 (내가) 권위가 있다는 거다. (유재석을) 함부로 못 쓴다"라며 어깨를 폈다.

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유재석과 하하는 서로 '보디가드'와 '왕실견'으로서 서로 서열싸움을 해 웃음을 자아냈다.

유재석은 "미안한데 왕실견이라고 해도 선을 넘지 마라. '견'이 뭔지 아냐"라 했고 하하는 "우리가 위라는 건 알아둬라"라 반박했다.

양상국은 "하하가 보디가드보다 위다"라면서도 "근데 내가 유재석이보다 밑이다"라고 해 웃음을 안겼다.

하지만 양상국은 "오늘은 진짜 보디가드다. 혹시나 내 말하는데 끼어들거나 사람들이 근처에 오게 하면 가만 안둔다"라 경고했고 유재석은 곧장 허리까지 숙이며 끄덕였다.

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이어 "카메라도 나만 찍어라. 이것들 찍지 말고 나만 찍어라"라고 호통을 쳤다.

준비된 간식에 양상국은 "유재석이가 먼저 먹어봐라"라며 '기미상궁'으로 쓰기도 했다.

shyun@sportschosun.com