정준하, '놀뭐' 하차 3년만 다시 고정되나..."유재석 초상화로 고정 노려" ('하와수')

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[스포츠조선 정안지 기자] 정준하가 "유재석에게 잘 보이고 싶어 초상화를 그렸다"라고 솔직하게 털어놨다.

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4일 유튜브 채널 '하와수'에는 "'나는 놀면뭐하니 고정을 노렸다?' 하와수를 거짓말탐지기에 앉혀보았습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박명수와 정준하는 촬영장으로 이동, 제작진은 "'입만열면' 채널과 콜라보 촬영한다. 거짓말탐지기에 앉아서 질문받고 대답하는 거다"라면서 촬영 콘셉트에 대해 설명했다.

이때 갑자기 밸런스 게임을 시작, 박명수는 '난 유재석보다 정준하가 더 좋다'라는 질문에 "당연히 준하가 좋다"라고 답해 정준하를 웃게 했다. 그러나 박명수는 '프로그램 같이 할 사람 정준하 VS 유재석'에는 '유재석'을 꼽은 뒤 "재석이랑 할 거다. 넌 프로그램 못 하지 않냐. 너랑 누가 하냐"라면서 돌직구를 날려 웃음을 안겼다.

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이어 박명수는 "너 재석이 초상화 그리지 않았나. 나도 그려 달라"고 했지만, 정준하는 "초상나면 해주겠다"라며 장난을 쳤다. 이에 박명수는 "초상화 그려서 '놀면 뭐하니' 하는 거 아니냐"라면서 정준하의 '놀면 뭐하니' 고정 의혹을 제기했다. 그러자 정준하는 "무슨 계속 반 고정이냐"라며 웃었다.

잠시 후 트루만쇼 촬영 장소에 도착, 본격 촬영을 진행했다.

박명수는 "정준하가 먼저 '놀면 뭐하니' 투입됐을 때 배 아파서 잠을 설쳤다"라는 질문에 "아니다"라고 답했다. 그러나 이는 '거짓말'이었다. 당황한 박명수는 "신경은 쓰였는데 배는 안 아팠다"라며 "내가 먼저 돼야 하는데 정준하가 먼저 됐다는 게 기분이 좀 좋지는 않다"라고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

그러면서 박명수는 "정준하는 재석이 초상화를 그렸다. 나는 그리지 않았기 때문에 괜찮다"고 하자, 정준하는 "아까 초상화 그려달라고 했으면서"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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이어 정준하는 "'놀면 뭐하니' 고정을 노리고 재석을 그렸다"는 질문에 '아니오'라고 답했고 '진실'이었다. 이에 정준하는 "이미 잘렸는데 뭘 다시 고정이냐"고 하자, 박명수는 "재석이 말고 '놀면 뭐하니'에 나오는 가족들을 전부 다 그릴 수도 있지 않냐. 재석이하테 잘 보이고 싶었냐"라고 기습 질문을 던졌다.

이에 정준하는 '아니다'라고 답했지만, '거짓말'이었다. 당황한 정준하는 "재석이한테 잘 보이고 싶은 마음 왜 없냐"라면서 3초 만에 속마음을 실토해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com