김동현, 넷째 임신 깜짝 발표..."아이들이 네 명 됐다" [공식]

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[스포츠조선 정안지 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 네 아이의 아빠가 된다.

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4일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에서는 8주년 기념 특별한 이벤트들이 대거 펼쳐졌다.

이날 '놀토' 8주년을 맞은 가운데 멤버들은 새롭게 단장한 세트장에서 8주년을 맞은 소감을 밝혔다.

이때 김동현은 "지금 8주년이고 첫째 아이가 8살 됐다. '놀토'와 함께 간다"라면서 올해 초등학교에 입학, '놀토'와 함께 무럭무럭 자라는 중인 첫째 아들을 언급했다.

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이어 그는 "근데 또 다른 소식이 있다"라고 했고, 멤버들은 "넷째?"라며 궁금증을 드러냈다.

김동현은 "'놀토' 8주년이지 않나. 우리 집에 넷째가 생겼다"라면서 넷째 임신 사실을 최초로 공개했다. 이에 멤버들은 "진짜냐"라고 놀라면서도 축하를 건넸다.

그동안 김동현은 결혼 소식부터 처음 아빠가 됐을 때, 둘째 임신과 셋째 출산까지 '놀토'를 통해 가장 먼저 알렸던바. 김동현은 "'놀토' 8주년과 함께 아이들이 네 명이 됐다"라고 전해 눈길을 끌었다.

한편, 김동현은 지난 2018년 6살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com