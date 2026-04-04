홍윤화, 40kg 감량 전 충격 비주얼..."패딩 입을 줄 알더라" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 홍윤화가 다이어트를 결심한 이유를 털어놨다.

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4일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 홍윤화가 40kg 감량 비법을 공개했다.

이날 홍윤화는 "건강한 사람이 부러워 40kg 감량하고 목숨을 구했다"라면서 이야기를 시작했다.

그는 "어릴 때는 건강이 최고라는 말을 이해 못 했다"라면서 "촬영 중 십자인대가 끊어졌다. 처음으로 입원하고 수술하고 삶의 질이 떨어지고 살도 급격히 쪘다. 몸이 아프니까 정신적으로 피폐해지더라"라고 말했다.

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당시 인생 최고 몸무게를 찍었다는 홍윤화는 현재와는 다른 사람이라고 해도 믿을만한 과거 모습을 공개해 놀라움을 안겼다.

홍윤화는 "심지어 날씬해 보이게 찍은 거다. 사람들은 내가 패딩 입을 줄 알더라"면서 "불과 2년 전이다. 가만히 앉아서 이야기할 때도 숨쉬기도 힘들고, 자면서도 누군가에게 눌리는 느낌이 들더라"라고 털어놨다.

몸과 정신 건강이 모두 무너진 홍윤화는 다이어트를 결심, 현재는 40kg 감량이 된 상태라고.

홍윤화는 "내가 생각해도 덩치가 경차만큼 컸다고 생각을 한다"라면서 "러닝을 시작해서 마라톤에 도전하고, 대회에 나가서 완주했다. 또 많이 먹는다. 대신, 대체 식단으로 건강하게 많이 먹는다"라면서 40kg 감량 비법을 털어놔 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com