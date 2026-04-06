딘딘, 전화번호 유출 피해 입었다 "제작진 실수, 결국 번호 바꿔"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 딘딘이 제작진의 실수로 전화번호가 유출되는 아찔한 경험을 털어놨다.

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5일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 "개소리로 시작해서 헛소리로 끝나는 홍대 연예인병 1기 모임"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에서 딘딘은 "지난 편에서 내 전화번호가 유출됐다"며 당황과 분노를 동시에 표했다. 딘딘은 사건 당시를 떠올리며 "(스윙스) 형이 가편을 보내서 '어 괜찮네'라고 했다. 나도 바쁘니 디테일하게 보진 않았다"면서 "문자 보여주는 신이 있어서 그냥 '없겠지' 했는데, 갑자기 카톡이 '형 팬이에요'가 오더라"며 놀란 마음을 전했다.

이어 "카톡으로 '형 번호 유출됐다' 이런 게 막 왔다"면서 "내가 '이거 뭐야?'하고 제작진한테 전화했다. 그래서 영상이 7~10분 안에 내려갔다"고 전했다.

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하지만 그럼에도 전화와 메시지가 폭주했다고. 결국 딘딘은 "전화가 계속 와서 다 차단했다. 근데도 '안 되겠다' 싶어서 전화버호를 바꿨다"고 밝혔다.

이에 매드클라운은 "전화 바꾸면 엄청 번거롭지 않냐. 카드 등록 등 모든 걸 다 바꿔야 한다"고 말해 공감을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com