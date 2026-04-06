[공식] 세븐틴, 플레디스와 13명 전원 재계약 "캐럿 위해"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 세븐틴이 소속사 플레디스와 전원 재계약을 체결했다..

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세븐틴은 지난 4~5일 인천아시아드주경기장에서 'SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE'를 개최했다. 작년 9월 같은 장소에서 닻을 올린 월드투어의 대단원을 마무리하는 공연이었다. 이들은 앙코르 콘서트를 포함해 전 세계 14개 도시에서 31회에 걸쳐 공연을 열며 90만 명(온·오프라인 합산)이 넘는 관객을 불러모았다.

하이라이트는 공연 마지막 날 전해진 깜짝 발표였다. 에스쿱스는 "우리는 앞으로도 한 배를 타고 함께 노 저으며 나아가겠다"라며 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 앞두고 있음을 밝혔다. 공연장은 단숨에 팬들의 환호로 뒤덮였다. 앞서 "세븐틴은 13명 다함께 영원에 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라는 약속이 구체화되는 순간이었다.

세븐틴은 재계약을 결정한 가장 큰 이유로 캐럿(CARAT.팬덤명)을 꼽으며 "모두에게 사랑한다는 말을 전하고 싶다. 곧 13명으로 돌아올 테니 조금만 기다려 달라"라고 말했다. 또한 이들은 "꽃이 지면 그 뒤에 더욱 강한 생명이 태어난다. 세븐틴도 그렇다. 앞으로 유닛·개인 활동을 열심히 이어가며 늘 캐럿들 곁을 지킬 것"이라고 강조했다. 병역 의무를 이행 중인 정한, 원우도 객석에서 응원을 전하며 끈끈한 결속력을 과시했다. 반가운 소식에 더해진 앙코르 무대에서 이날 열기는 최고조를 찍었다.

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공연 말미 갑작스레 폭우가 쏟아졌지만 멤버들은 개의치 않았다. 이들은 '박수', '음악의 신', 'Headliner' 등을 즉석에서 선곡해 팬들과 낭만을 나눴다. 이에 앞서 선보인 'April shower', '_WORLD', '소용돌이', '돌고 돌아'는 세븐틴의 새로운 개화, 나아가 이들과 캐럿이 마주할 신세계를 미리 보여주는 듯해 뭉클한 감동을 안겼다.

세븐틴은 이번 앙코르 콘서트에 히트곡 '손오공'과 에스쿱스X민규의 '5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)', 도겸X승관의 'Blue' 무대 등을 추가해 끝없이 확장되는 음악 스펙트럼을 입증했다. 또한 장르를 넘나드는 솔로곡뿐 아니라 'THUNDER', 'HOT', 'HIT' 등 강렬한 퍼포먼스, 생동감 넘치는 밴드 연주와 화려한 연출이 어우러지며 관객들에게 카타르시스를 안겼다.

세븐틴은 다양한 공연으로 활발한 활동을 이어간다. 먼저 팀의 '메보즈' 도겸X승관이 오는 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 'DxS [소야곡] ON STAGE'의 화려한 막을 연다. 한발 앞서 투어에 돌입한 에스쿱스X민규는 24~26일 'CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY'로 가오슝 아레나를 달굴 예정이다. 단체 팬미팅도 있다. 이들은 6월 20~21일 인천아시아드주경기장으로 돌아와 '2026 SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>'를 개최한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com