Advertisement

방탄소년단 작곡가, 美 빌보드에 정국 찬양 "오토튠 필요없는 보컬"

기사입력

방탄소년단 작곡가, 美 빌보드에 정국 찬양 "오토튠 필요없는 보컬"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 정국이 '천상의 목소리'임을 입증했다.

방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'을 작곡한 타일러 스프라이는 최근 미국 음악 전문 매체 빌보드와의 인터뷰에서 방탄소년단의 첫 인상을 묻는 질문에 "정국은 정말 훌륭한 작곡가이자 놀라운 가수"라고 답했다. 이어 "오토튠 없이도 모든 음정을 완벽하게 소화해낸다. '좋은 아이디어가 떠오른 것 같다. 마이크 써도 되겠냐'고 말한 뒤 마이크 앞에서 완전히 몰입해 천사 같은 멜로디를 만들어냈다"고 극찬했다.

정국은 이미 저스틴 비버, 비욘세, 마돈나, 두아리파 등과 호흡을 맞췄던 그래미 수상 프로듀서 디플로로부터 "정국은 오토튠이 필요없다. 완벽한 목소리"라고 찬사를 받은 바 있다. 정국과 '레프트 앤드 라이트'로 협업한 찰리 푸스도 ""경이로울 정도로 완벽한 보컬이었다. 정말 인상 깊었고 저를 매우 감동 시켰다. 정국도 절대음감을 갖고 있어 함께 곡 만드는 동안 많이 헤매지 않았다. 그는 매우 재능 있는 사람"이라고 칭찬했다. 이외에도 정국과 함께 작업에 임했던 프로듀서진이나 동료 선후배 가수들의 극찬이 이어지고 있다.

정국이 속한 방탄소년단은 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'과 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'을 동시 석권하는 등 글로벌 신드롬을 불러일으키고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.