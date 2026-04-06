방탄소년단, '빌보드 200' 2주 연속 1위 "韓 가수 최초 대기록"

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[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단의 '아리랑'이 미국 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 지키며 또 한 번 독보적인 기록을 세웠다.

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6일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 11일 자) 1위에 올랐다. 이로써 방탄소년단은 한국 가수 최초로 해당 차트에서 2주 연속 정상을 수성했다.

빌보드는 "'아리랑'은 이번 주 차트에서 18만 7000 앨범 유닛을 기록했다. 이 중 11만 4000장은 순수 앨범 판매량(실물 및 디지털 구매량)으로 집계됐다. SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)은 6만 5000장, 나머지는 TEA 유닛 8000장(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량)이다"라고 설명했다.

'아리랑'은 4월 4일 자 '빌보드 200'에서 1위를 찍으면서 팀 통산 7번째로 해당 차트 정상에 오른 음반이 됐다. 발매 첫 주에는 64만 1000 앨범 유닛을 기록하며 빌보드가 2014년 12월 유닛 집계를 도입한 이후 그룹 앨범 기준 주간 최다 성적을 썼다. 또한 순수 앨범 판매량 53만 2000장으로 10여 년 만에 그룹 앨범 중 가장 많은 주간 판매량을 기록했다.

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지난달 20일 공개된 '아리랑'은 발매 2주 차에도 전 세계 음악 차트를 휩쓸며 본격적인 롱런 인기에 돌입했다. 방탄소년단은 4일 업데이트 된 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 최신 주간 차트(집계 기간: 3월 27일~4월 2일) '위클리 톱 앨범', '위클리 톱 송', '위클리 톱 아티스트' 글로벌 차트 정상에 올라 2주 연속 3개 부문 1위를 유지했다.

지난 3일 발표된 호주 ARIA에 따르면 신보는 지난주에 이어 '톱 50 앨범' 차트에서 정상에 자리했다. 독일 공식 음악 차트(Offizielle Deutsche Charts/4월 3일 자)와 프랑스음반협회(SNEP) '톱 앨범'(집계 기간:3월 27~4월 2일)에서는 각각 2위에 올랐고 영국 오피셜 차트에서는 '오피셜 앨범 톱 100'(4월 3일~4월 9일 자) 4위에 안착했다.

방탄소년단은 신보 타이틀곡 '스윔'으로 국내 음악방송에서도 강세를 이어가고 있다. 이들은 방송 출연 없이 SBS '인기가요', MBC '음악중심', KBS2 '뮤직뱅크', Mnet '엠카운트다운', MBC M '쇼! 챔피언'에서 통산 9관왕을 달성했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com