‘런닝맨’ 출연 1세대 BJ, 女머리채 잡고 식당서 흡연..결국 신고 당했다

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[스포츠조선 박아람 기자] '런닝맨' 등에 출연한 1세대 인터넷 방송인(BJ) 범프리카(김동범)가 음식점 실내에서 흡연하는 모습이 방송 중 노출돼 관할 구청에 신고됐다.

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6일 스포츠경향 보도에 따르면, 인천 남동구청 보건소 건강증진과에는 "범프리카가 일반음식점 실내 테이블에서 흡연했다"는 민원이 접수됐다. 신고인은 "실내 흡연은 불특정 다수 고객을 간접흡연에 노출시켜 건강을 해칠 수 있다"며 업소와 흡연자에 대한 점검과 처벌을 요청한 것으로 알려졌다.

문제가 된 방송에서는 동석한 여성 BJ A씨에게 폭력을 행사하는 장면도 그대로 노출됐다. 범프리카는 A씨의 머리채를 잡거나 머리를 때리는 등 폭력적인 행동을 보였으며, 이에 따라 누리꾼들 사이에서는 방송의 '막장성'과 플랫폼 관리 부실에 대한 비판도 나오고 있다.

범프리카는 지난 5일 저녁부터 6일 새벽까지 이어진 SOOP(구 아프리카TV) 생방송 중 식당 테이블에서 흡연하며 문제의 장면을 노출했다. 현행 국민건강증진법 제9조에 따르면 모든 일반 음식점과 휴게음식점은 면적과 관계없이 전면 금연 구역으로 지정돼 있으며, 위반 시 흡연자에게는 과태료가 부과되고, 업주 역시 관리 의무 위반으로 최대 500만 원까지 과태료가 부과될 수 있다.

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관할 구청인 남동구 보건소는 접수된 민원을 바탕으로 위반 업소 현장 점검과 과태료 부과 여부를 오는 14일까지 결정할 예정이다.

범프리카는 아프리카TV 초창기부터 '먹방'과 '쿡방' 콘텐츠를 선보인 1세대 인터넷 방송인으로, 과거 SBS 예능 '런닝맨'과 JTBC '현장박치기' 등에도 출연한 바 있다.

tokkig@sportschosun.com