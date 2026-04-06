유노윤호, '연기 혹평'에도 할리우드 오디션 도전..."컨디션 좋지 않아" (연기의성)

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[스포츠조선 김수현기자] 유노윤호가 할리우드 캐스팅을 위한 연기 설욕전에 나서며 '연기의 성'을 뒤집는다.

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유노윤호는 6일 공개되는 '연기의 성' 9화에 출연, 할리우드 캐스팅 프로젝트를 둘러싼 오디션 소동을 펼친다.

이날 유노윤호가 활약한 '연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 콘텐츠로, 100% 허구 상황으로 구성된 모큐멘터리다.

지난 '연기의 성' 2화 박정민 편에 출연한 캐스팅 디렉터 크리스가 다시 등장하며 이야기가 시작된다. 또 다른 할리우드 영화에서 아시안 갱 역할을 찾던 크리스가 김의성에게 한국 배우 추천을 요청하며 이야기가 전개된다.

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미국에서 귀국하자마자 달려온 유노윤호는 캐스팅을 위한 자유연기를 요청받는다. 이에 김의성은 "실례일 수 있다"라며 만류하지만, 유노윤호가 흔쾌히 응하면서 즉석 오디션 테이프 촬영이 진행된다.

유노윤호 특유의 열정을 앞세워 몰입감 있는 연기를 펼치던 중 예상치 못한 전개가 이어진다. 이를 지켜보던 크리스는 "이 정도 컨디션일 줄 몰랐다"라며 김의성을 따로 불러 난감함을 드러내고, 김의성과 임형준은 "오늘 컨디션이 좋지 않은 것 같다"라며 상황을 수습하려 한다. 오디션 영상 활용 여부를 두고 고민이 깊어지는 상황이 이어질 전망이다.

할리우드 진출의 기로에서 펼쳐진 유노윤호의 도전과, 위기를 기회로 바꿀 '악센트' 연기 변주가 어떤 결과로 이어질지 기대를 모은다.

유노윤호가 출연한 '연기의 성' 9회는 6일 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개된다.

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shyun@sportschosun.com