엄기준, 김구라와 합 안맞는 게스트 1위 "말 없다고 면박 주더라"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]MBC '라디오스타'에서 김구라와 가장 합이 안 맞는 게스트 1위(?)에 올랐던 배우 엄기준이 재출연해 김구라와 예상치 못한 케미로 반전 웃음을 선사한다. 과거 출연 당시 김구라의 '면박'과 엄기준의 '단답' 사이에서 피어났던 훈훈한 비하인드도 공개돼 이목을 집중시킨다.

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오늘(8일) 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연하는 '수로왕과 사는 남자' 특집으로 꾸며진다.

방송에 앞서 공개된 영상에서 MC 장도연은 "'라디오스타' 출연을 앞두고 벌벌 떨었다고요?"라며 질문을 던진다. 안방을 떨게 만든 '악역계의 원톱 배우' 엄기준은 "예전에 출연했을 때 말 한마디 안 한다고 어느 분께서 저에게 면박을…"이라고 말하며, 과거 '라디오스타' 출연 당시 질문에 단답으로 답하다 김구라에게 면박을 받았던 경험을 털어놓는다.

이에 뜨끔하며 당황한 김구라는 엄기준에게 "건너들었는데, 내가 말을 시켜줘서 고맙다는 이야기를 했다더라?"라며 묻는다. 이에 엄기준은 "맞습니다."라며 '면박'과 '단답' 사이에서 피어난 훈훈한 비하인드를 전한다.

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MC 유세윤이 "평소에도 말이 없는 편이세요?"라고 묻자, 엄기준은 "정말 말이 없어요."라는 대답으로 '토크 철벽'을 쳐 폭소를 안긴다. 또한 김수로, 박건형 등 동료들의 증언도 이어지는데, 박건형은 "대사 이외에는 평소에 얘기를 잘 안 하니까 거의 템플스테이급이죠."라고 말해 웃음을 유발한다.

이때 김형묵이 "근데 엄청 웃겨요."라며 엄기준의 구원투수로 등판한다. 그는 '묵언 수행(?) 엄기준'의 숨겨진 반전 매력을 증언하며 모두의 이목을 집중시킨다. 말 한마디 없이도 웃기는(?) 엄기준의 숨은 매력은 오늘(8일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com