하츠웨이브 하기와 "나는 3세, 하기와월드서 태어나…이 얼굴이 맞다"

하츠웨이브 하기와. 사진 제공=카카오엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하츠웨이브(hrtz.wav) 하기와가 콘셉트에 대해 설명했다.

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하츠웨이브 하기와는 8일 서울 마포 상암 문화비축기지에서 첫 번째 미니앨범 '더 퍼스트 웨이브(The First Wave)' 쇼케이스를 열고 "저는 3세다"라며 "이 얼굴이 맞다"라고 했다.

하츠웨이브는 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트 '스틸하트클럽'에서 포지션별 1위를 차지한 멤버 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼)로 결성된 5인조 신예 밴드다.

3세 콘셉트의 하기와는 가면을 쓰고 음성변조된 목소리로 "데뷔할 수 있어서 너무너무 행복하다. 앞으로 하츠웨이브로 많은 사람께 즐겁게 다가가겠다"라고 말해, 웃음을 샀다.

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해당 콘셉트에 대해서는 "저는 세 살이다. 3년 전에 태어났기 때문에, 이 얼굴이 맞다. 하기와는 일본에 있는 하기와 월드에서 태어났다. 그걸 이해해 주시면 감사하겠다. 드럼과 음악을 엄청 좋아한다. 여러분에게 재밌는 음악을 들려주고 싶다"라고 했다.

하츠웨이브는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 '더 퍼스트 웨이브'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com