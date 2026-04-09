KCM, 14년간 숨긴 중학생 딸 첫 공개…벌써 완성형 미모 "고마운 큰 딸" ('슈돌')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 KCM이 중학생 첫째 딸을 처음으로 공개했다.

Advertisement

9일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 공식 유튜브 채널을 통해 "KCM이 딸바보가 된 이유… 미모의 첫째 딸 최초 공개"라는 제목으로 예고편을 공개했다.

영상 속에는 막내아들의 50일 촬영 겸 첫 가족사진을 찍는 KCM 가족의 모습이 담겼다.

먼저 막내아들의 50일 촬영을 진행, 아들이 움직일 때마다 엄마와 아빠는 "너무 귀엽다"라면서 눈을 떼지 못했다. 이어 KCM의 아내가 혼자 카메라 앞에 섰다. 첫 등장 당시 뉴진스 민지와 올리비아 핫세 닮은 얼굴로 화제를 모았던바. 이날 출산 3개월 차의 아이 셋의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 정도의 미모를 뽐내 감탄을 자아냈다.

Advertisement

그런 엄마를 똑 닮은 둘째 딸 서연 양과 그동안 한 번도 공개되지 않았던 중학생 첫째 딸 수연 양의 모습이 처음으로 공개돼 시선을 집중시켰다. 랄랄은 "수연이 너무 예쁘다. 서연이랑 너무 닮았다"라며 감탄, 김종민도 "중학생인데 이미 외모가 완성됐다"라면서 놀랐다. 이후 수연 양은 카메라 앞에서도 어색함 없이 모델 포스를 뽐냈고, 이를 지켜보던 KCM은 행복한 미소를 지었다.

Advertisement

과거 수십억의 빚으로 가족을 숨겼던 KCM은 "초등학교 입학할 때 가족사진을 내는 게 있었다. 나를 알아볼 것 같아서 멀리서 같이 찍은 사진을 냈다. 가족 사진은 찍은 게 없다"라면서 "당시 마음이 많이 아팠다. 제일 미안하고 고마운 큰딸이다"라면서 미안한 마음을 전했다.

이후 15년 만에 처음 가족사진을 찍으며 행복감을 드러낸 KCM은 "'이게 뭐라고 내가 못했을까' 자책도 했고, 살면서 처음 느껴보는 감정이다. 이런 마음과 이런 행복감을 다들 느꼈으면 좋겠다"라면서 "이 꿈이 깨지지 않게 더 열심히 해야겠다"라면서 다짐해 눈길을 끌었다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com