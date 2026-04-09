'9남매 막내' 김재중, 집에 처음으로 女 초대..80대 부모님 함박웃음 ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] '신상출시 편스토랑' 김재중이 처음으로 집에 여자 손님을 초대해 온 집안이 들썩이는 사건이 벌어진다.

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4월 10일(금) 밤 9시 40분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민효자 김재중이 묘령의 여인을 초대한다. 여자 손님을 집에 초대하는 것은 처음이라는 김재중은, 그녀를 위해 아낌없이 요리 실력을 발휘한다. 김재중은 물론 김재중의 부모님까지 함박웃음 짓게 만든 여자의 정체는 누구일지 궁금증이 높아진다.

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 부모님께 "오늘 중요한 일이 있다. 여자 손님을 초대했다"라고 말했다. 집에 여성 손님을 초대한 것은 처음. 막내아들 김재중의 역사적인 첫 사건(?)에 부모님은 애써 담담한 척했지만, 어머니는 간절히 기도하듯 김재중의 손을 꼭 잡아 웃음을 줬다.

그녀를 위한 특별한 요리도 시작됐다. 김재중은 그녀에 대해 "요즘 방송에서 보면 좀 무리하는 것 같더라"며 "특별한 걸 해주고 싶다"며 로맨틱한 함박스테이크 요리를 시작했다. 평소 한식만 하던 김재중의 전혀 다른 요리에 '편스토랑' 식구들은 "함박스테이크면 데이트 메뉴 아니냐"며 "함박스테이크에 반지 넣은 거 아니냐"는 등의 설레발로 다 함께 폭주해 웃음을 줬다.

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이어 '편스토랑' 식구들은 김재중이 언급한 여자 손님의 힌트를 체크하며 "연예인인 것 같다"라고 추리 본능을 발동하기도. 이에 김재중이 모두를 진정시켜 '편스토랑' 웃음바다로 만들었다.

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잠시 후 모두가 궁금해한 특별한 그녀가 도착했다. 묘령(?)의 여인 등장에 김재중이 반갑게 나선 가운데, 김재중의 부모님 역시 설렘을 숨기지 못하고 함박웃음을 지었다. "이렇게 밝게 웃으신 적이 있었나"라고 할 정도. 특히 그녀를 세심하게 챙기는 스윗한 막내아들의 모습을 훔쳐본 부모님은 입꼬리를 숨기지 못하고 흐뭇해했다고. 재중은 부모님의 반응에 빵 터지며 이마를 짚어 큰 웃음을 자아냈다는 전언이다.

과연 김재중이 처음으로 초대한 여자 손님의 정체는 누구일까. 김재중의 부모님이 함박웃음을 터뜨린 이유는 무엇일까. 김재중은 특별한 그녀를 위해 어떤 로맨틱한 요리들을 준비했을까. 쉴 새 없이 웃음이 빵빵 터지는 김재중의 요리 일상은 4월 10일 금요일 밤 9시 40분 '불꽃야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com