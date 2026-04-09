5000원 다이소 책상서 영상 찍던 ‘한방언니’, 서초동 건물주 등극 반전 스토리

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[스포츠조선 조민정 기자] 결혼정보업계 전문가 '한방언니'가 500만 원으로 시작해 서초구 건물주가 되기까지의 창업 스토리를 공개했다.

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지난 8일 유튜브 채널 'A급장영란'에 공개된 영상에서 '한방언니'는 자신의 창업 스토리를 덤덤하게 밝혔다. 그는 결혼정보회사에서 약 10년간 커플매니저로 근무를 하다 자신만의 회사를 차리고 싶어 창업을 진행하게 됐다고 밝혔다.

한방언니는 "회사를 그만두고 오피스텔 하나로 시작했다. 당시 자본금은 500만 원이었다"고 말했다. 이어 "회사를 홍보하기 위해 뭘 할까 고민하다가 과거 쇼호스트를 했던 경험을 살려보기로 했다. 집에서 직접 영상을 찍어 올렸다. 5000원짜리 다이소 책상을 침대 위에 두고 촬영할 정도로 열악한 환경이었다. 촬영을 하고 있으면 엄마가 방 문을 열고 들어와 'XX하고 자빠졌네' 라고 말했을 정도"라고 회상했다.

이렇게 만들어진 영상들은 한 달 반 만에 반응이 오기 시작했다고. 회사를 찾는 고객 역시 점차 늘었다.

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하방언니는 두 칸이던 사무실이 네 칸이 되고, 계속해서 사무실 규모를 확장해 현재는 서초구에 건물을 샀다고 밝혔다. 지금까지 성혼시킨 커플 수만 1000쌍 이상이라고 덧붙였다.

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한방언니는 결혼 매칭에 대해 "사람을 보는 눈과 공감 능력, 그리고 현실을 짚어주는 단호함이 중요하다"고 강조했다.

한편 한방언니는 결혼정보업계 종사자로 알려진 인물로 다년간의 매칭 경험을 바탕으로 현실적인 연애·결혼 조언을 전하는 콘텐츠로 주목받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com