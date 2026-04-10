'우리동네 야구대장' 박용택 감독 "'슛돌이' 이강인 같은 선수 나왔으면"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박용택 감독이 '우리동네 야구대장'을 통해 유소년 야구 꿈나무 육성에 힘쓰겠다는 의지를 밝혔다.

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박용택 감독은 10일 진행된 KBS2 '우리동네 야구대장' 온라인 제작발표회에서 "'날아라 슛돌이'의 이강인 선수 같은 꿈나무를 배출하고 싶다"라고 했다.

'우리동네 야구대장'은 은퇴한 프로야구 스타들이 각자 출신 구단의 연고지에서 U-10 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고, 실제 리그전을 치르는 프로그램이다. 선수로서는 전설이지만 감독으로서는 신인인 네 사람이 스카우터이자 사령탑으로 변신해 팀을 이끌고, 유소년 선수들과 함께 성장해 가는 과정을 그린다.

'LG 트윈스 영구결변' 박용택 감독은 서울을 대표하는 감독으로 나선다. 팀 리틀 트윈스의 지휘봉을 잡은 그는 "몇 년 전부터 이런 프로그램이 있었으면 했는데, 드디어 KBS에서 만들어주셨다"며 "WBC(월드 베이스볼 클래식)에서도 야구를 볼 수 있었지만, 저희 프로그램을 통해 좋은 환경에서 야구를 시작하는 친구들이 많이 늘었으면 좋겠다"고 밝혔다.

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또한 '우리동네 야구대장'은 KBS 스포츠 예능의 계보를 잇겠다는 각오를 드러냈다. '날아라 슛돌이'를 통해 국가대표 축구선수 이강인을 배출하고, '씨름의 희열'로 씨름의 부흥을 이끌었던 명성을 이어가겠다는 의미다. 박 감독은 "야구는 각 지역을 대표하는 자존심이 있다. LG트윈스가 프로야구에서 자타공인 일등이라 저희도 부담감을 느끼고 있다. 예전에 '날아라 슛돌이'에서 이강인 선수가 나오지 않았나. 우리 리틀 트윈스에서도 몇 명의 그런 선수들이 나왔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

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한편 KBS2 '우리동네 야구대장'은 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com