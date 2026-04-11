정시아, 자식농사 대박...183cm 훈남 아들, 엄마 대신 아빠 혼냈다

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정시아가 아들의 돌직구 일침에 웃음과 감탄을 동시에 자아냈다.

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10일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 결혼기념일 까먹은 남편. 엄마들 어떻게 생각하세요?' 영상이 업로드 됐다.

정시아는 "아무도 내리지마. 지금 47분 남았다. 마지막 기회를 드리겠다"라며 모두를 멈춰세웠다.

정시아 말고 아무도 무슨 상황인지 모르는 상황. 사실 이날은 백도빈과 사실 백도빈은 다음날이 결혼기념인줄 알았다고. 그는 "요즘 날짜를 보질 않으니까...어떡하지?"라며 난감해 했다.

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정시아는 "작년에도 작년에도 아시죠? 작년에도 주우 연습 경기 끝나고 회식하느라 결혼 기념일이 그냥 지나갔거든요. 2년 연속"이라며 서운해 했다.

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아들 준우는 "저는 결혼 안 봐와서 잘 몰라도 결혼 안 해도 기념일을 챙기는 건 대충 약간 그런 느낌이 백일 그런 느낌이다"라고 엄마편을 들었다.

매년 꽃다발, 꽃바구니 선물을 해줬던 백도빈에 정시아는 "사실 난 안챙겨줘도 되는데 항상 남편이 선물을 해줬었다. 근데 작년에도 까먹었다"라고 한탄했다.

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정시아는 "그래서 나는 아까도 남편이 준우 시켜서 꽃다발 들고 오나 김칫국을 먹었다. 왜냐면 재작년에는 아빠가 우리 해남 경기할 때 해남에서 꽃따발 줬었거든"이라 했다.

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이어 "중학교 농구부 부모들하고 밥 먹고 있을 때, 저녁 먹는데 아빠가 해남에서 꽃집을 찾아서 꽃다발을 가지고 온 거다. 그래서 엄마가 그때 막 울었다"라고 털어놓았다.

결국 서운하진 않지만 그래도 백도빈이 결혼기념일을 아는지 모르는지 궁금했다는 정시아는 "요즘 남편이 힘든 거 같다 생각이 든다"라 고백했다.

백도빈은 "진짜 생각을 못했다. 어떻게든 생각을 했어야 했는데 이렇게 결혼기념일을 마무리 하게 돼서..."라며 머쓱해 했다.

이에 아들 준우는 "엄마한테 한 마디를 해줘야지 뭐하는 거다. 엄마한테 사랑한다 해야 하는 거다"라며 엄마 대신 아빠를 혼쭐 내줘 훈훈함을 자아냈다.

한편 정시아는 배우 백윤식 아들인 백도빈과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 아들 준우 군은 프로농구 선수를 목표로 활동 중이며, 딸 서우 양은 11세에 그림책 작가로 데뷔했으며, 현재 예원예술중학교에 재학 중이다.

shyun@sportschosun.com