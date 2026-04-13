[공식] 지예은, '제니 안무가' 바타♥와 열애 인정 "좋은 감정으로 만나"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 초고속으로 인정했다.

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13일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"라고 전했다.

앞서 이날 두 사람이 열애 중이라는 소식이 전해졌다. 엑스포츠뉴스 보도에 따르면 지예은과 바타는 1994년생 동갑내기로, 최근 교회 친구에서 연인으로 발전했다. 공통 관심사와 종교를 통해 가까워졌다고. 바타는 지예은이 지난해 '워터밤 서울 2025' 무대에 올랐을 때, 안무를 제작하며 지원사격하기도 했다.

한편 지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했으며 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 크루에 합류하며 주목받았다. SBS '런닝맨' 고정 멤버로 활약, 예능 블루칩으로 자리잡았다.

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바타는 댄스 크루 위댐보이즈를 이끄는 리더로, 위댐보이즈는 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지했다. 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)', 지코의 '새삥' 등 안무를 맡기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com