이상민, '69억 채무 청산' 뒤 반전…"돈 벌자 채권자들 돌변, 실제 갚은 돈 더 많아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이상민이 69억 원대 빚을 청산하는 과정에서 겪은 충격적인 비하인드를 털어놨다.

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13일 유튜브 채널 '스브스엔터'를 통해 공개된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 선공개 영상에는 '연쇄 창업마'로 불리는 이봉원, 김병현과 함께 이상민이 출연했다.

이날 이상민은 두 사람의 창업 실패 이야기를 들은 뒤 "두 분의 이야기는 세지 않다. 사이즈가 약하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 자신의 과거를 언급하며 "밝혀진 금액만 69억 원"이라고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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이어 많은 이들이 알고 있는 '69억 원'이라는 채무 액수에 대해 "그건 시작 금액이었을 뿐"이라는 충격적인 사실을 밝혔다.

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그는 "나중에 돈을 벌기 시작하면서 채권자들의 마음이 변하더라. '더 잘 버는 것 같으니 좀 더 받아야겠다'는 식"이라며, 방송에서 다 말하지 못한 추가 채무가 발생했음을 시사했다.

특히 이상민은 "진짜 망한 건 도장을 잘못 찍어 생면부지의 사람이 나타나 '네가 나한테 줄 돈이 이만큼이다'라고 나를 설명할 때"라며 상상도 못한 채무까지 짊어져야 했던 고통을 토로했다.

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또한 그는 "망하고 나서 다시 일어서기까지 20년이 걸렸다"고 밝혀 긴 시간 동안 이어진 고통을 전했다.

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이어 재기의 계기로는 김구라와 서장훈을 언급하며 "금액적으로도 도움을 준 은인"이라고 고백해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com