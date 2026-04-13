곽선영 "'허수아비' 잘 될 듯…ENA 역대 2위 시청률 '크래시' 뛰어넘을 것 같아"

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽선영이 '허수아비'의 흥행에 자신감을 드러냈다.

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곽선영은 13일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 제작발표회에서 "'허수아비'는 정말 잘 될 것 같다"며 "박준우 감독님의 전작 성적도 뛰어넘을 수 있을 것 같다"라고 했다.

'허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 강렬한 서스펜스를 선사한다.

곽선영은 강태주의 동창이자, 정의롭고 저돌적인 강성일보 기자 서지원 역을 맡았다. 최근 E채널 예능 '용감한 형사들' 시즌5 MC로 활약 중인 그는 "'허수아비' 촬영을 마치고, '용감한 형사들' 시즌5에 합류했다. '허수아비'보단, 지금 촬영 중인 '크래시' 시즌2에 더 도움이 된 것 같다"고 말했다.

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곽선영이 출연한 '크래시'는 ENA 시청률 역대 2위에 오르기는 기염을 토했다. 이에 그는 "제가 ENA에서 성적이 좋았던 건 다 박준우 감독님 덕분이다. 감히 말씀드릴 수 있는 게, '허수아비'도 정말 잘 될 것 같다. 역할을 수행해야 하는 입장에서 행복하게 작업했다"며 "감독님의 전작 성적을 뛰어넘을 수 있을 것 같다"고 자신감을 내비쳤다. 그러자 박준우 감독은 "큰일났다"고 미소를 지은 뒤, "저희가 너무 즐겁게 작업을 했고, 작품에 대한 애정도 많아서 기대가 크다"고 말했다.

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한편 '허수아비'는 오는 20일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com