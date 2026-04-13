'공무원♥' 곽튜브, '산후조리원 협찬 논란' 결국…권익위까지 나섰다 "6개 쟁점 분석"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 곽튜브(곽준빈)의 산후조리원 협찬 논란이 확산된 가운데, 국민권익위원회가 청탁금지법(김영란법) 적용 여부 검토에 나섰다.

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13일 스포츠경향 보도에 따르면 권익위는 곽튜브의 배우자가 공무원 신분임에도 산후조리원 객실 업그레이드 협찬을 받은 사안과 관련해 법 위반 여부를 들여다보고 있다.

권익위 사무처 부패방지국 청탁금지제도과는 지난 10일 관련 민원을 접수하고 ▲배우자가 직접 누린 편익을 공직자 본인의 금품 수수로 볼 수 있는지 ▲크리에이터 홍보 목적만으로 직무관련성이 인정되는지 ▲업그레이드 차액이 금품 가액 산정 기준에 해당하는지 등 6개 쟁점을 중심으로 분석 중이다.

앞서 곽튜브는 지난 1일 산후조리원 이용 사진에 '협찬' 해시태그를 달았다가 삭제하며 논란에 휩싸였다. 이후 소속사 SM C&C 측은 "전체 협찬이 아닌 객실 업그레이드와 일부 서비스만 제공받은 것"이라고 해명했다.

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해당 업그레이드 비용은 최소 360만 원에서 최대 1810만 원에 달하는 것으로 알려졌다.

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특히 배우자가 현직 공무원이라는 점이 부각되며 김영란법 적용 여부가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

논란이 커지자 곽튜브는 지난 10일 직접 사과문을 게재했다.

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그는 "공직자의 가족으로서 더욱 신중했어야 했다"며 "협찬받은 차액을 전액 지불하고, 미혼모 지원을 위해 3000만 원을 기부하겠다"고 밝혔다.

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다만 곽튜브는 법률 자문을 근거로 "해당 협찬은 배우자와 무관한 개인 계약"이라는 입장도 함께 전했다.

권익위는 향후 판단 결과에 따라 수사기관 고발 또는 수사의뢰 여부를 검토할 수 있다.

narusi@sportschosun.com