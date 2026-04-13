"BTS RM이 재계약 조언"…TXT,빅히트와 다시 여는 2막 "빌보드 1위 정조준"[SC현장]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 투모로우바이투게더의 새로운 챕터가 시작됐다.

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13일 오후 2시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더의 미니 8집 '세븐 이어 : 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때(이하 세븐 이어)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

수빈은 "재계약 후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋진 모습 보여드리겠다"고, 휴닝카이는 "다양한 감정을 담아 열심히 준비했다"고, 범규는 "소년의 성장 서사 이야기를 하던 저희가 애절한 사랑이야기로 돌아왔다. 벌써 8년차다. 시간이 정말 빠른 것 같다"고, 연준은 "재계약 이후 첫 컴백인 만큼 데뷔하는 마음으로 열심히 준비했다"고, 태현은 "7년 동안 늘 그랬듯 이번 활동도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

'세븐 이어'는 수빈 연준 범규 태현 휴닝카이 등 5인의 멤버 전원 소속사 빅히트 뮤직과 재계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 앨범이다.

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태현은 "데뷔가 어제처럼 생생한데 7주년이란 게 사실 잘 믿기지 않는다. 멤버들과 의견을 맞추는데 한 시간도 걸리지 않았다. 멤버들과 함께 팀으로 활동하고 팬분들과 함께 하고 싶다는 마음이 컸다. 팬분들도 7년이 될 때까지 기다리는 것보다 빠르게 알려드리는 게 안정감을 드릴 것 같아서 작년 콘서트에서 말씀 들렸다. 재계약은 처음이라 (방탄소년단) RM 선배님을 찾아가 조언을 구했다. '예전 파일 다 보고 얘기해줄게'하며 일일이 이야기해주셨다. '벌써 7년이냐. 그동안 수고했다'고 해주셔서 힘이 됐다. 너무 든든하고 진심으로 들어주셔서 감사했다"고 고마움을 드러냈다.

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수빈은 "주변에서는 회사와의 조율보다 멤버들과의 조율이 힘들다고 하더라. 저희는 1시간 이내로 금방 조율이 됐고 회사와도 일찍 조율됐다. 저희같은 케이스가 드물다고 하더라. 재계약을 논의하며 멤버가 더욱 소중해지는 계기가 됐다"라고 덧붙였다.

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

'꿈의 장' '혼돈의 장' '이름의 장' '별의 장' '미니소드' 시리즈로 한 소년이 세상과 관계를 맺고 성장하는 이야기를 그려왔던 이들은 이번 앨범에서는 직접 화자가 되어 데뷔 후 7년 동안 느꼈던 내면의 불안과 미래에 대한 불확실성을 '가시'에 비유, 솔직한 속마음을 꺼냈다.

연준은 "8년차가 됐지만 마냥 화려하진 않았다. 미래에 대한 불안, 높이 올라가고 싶은 마음도 있었다. 큰 위기는 없었지만 힘든 순간이 많았다. 앨범 발매 전에도 센 번아웃이 와서 나와 팀에 대한 고민을 많이 했다. 나란 사람에 대해 알아갈 수 있는, 인간적으로도 아티스트로도 성장할 수 있었던 시간이었다"고, 수빈은 "데뷔하고 1년 만에 코로나가 터져 모든 게 다 단절됐다. 그때 많이 힘들었다. 하지만 그런 일을 겪으며 멤버들도 성숙해졌고 끈끈해졌다"고 털어놨다.

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태현은 "아무것도 몰랐을 땐 데뷔만 하면 글로벌 스타가 되는 줄 알았는데 현실과 이상의 괴리를 느끼며 배우고 성장했다"고, 범규는 "내가 원하는 게 뭔지, 내가 뭘 이룰 수 있을지 등 모두가 느낄 수 있는 보편적인 감정에 저희만의 서사를 더해 만든 앨범"이라고 소개했다.

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휴닝카이는 "앨범에 대한 고민을 많이 했다. 새로 시작하는 느낌이라 생각이 많았지만 우리 팀의 힘이 강하다고 생각한다. 더 올라갈 수 있는 팀이라 생각한다"고 말했다.

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

선택이 만든 결과를 온전히 받아들이는 태도('Bed of Thorns'), 꿈을 붙잡고 나아가겠다는 의지('하루에 하루만 더 (Stick With You)'), 불확실한 감정을 내려놓고 맞이하는 자유의 순간('Take Me to Nirvana (feat. 万 - Vinida Weng)'), 불안과 고민에 대한 솔직한 태도('So What'), 소음 가득한 세상에서 내면의 신호에 귀를 기울이는 마음('21st Century Romance'), 내일을 향한 희망('다음의 다음')까지. 다섯 멤버의 이야기는 실험적인 사운드와 만나 누구나 공감할 수 있는 감정으로 확장된다.

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

특히 일렉트로 팝 장르의 타이틀곡 '하루에 하루만 더'는 재계약 이후 다시 전진하기 위해 새로운 출발선에 선 지금, 꿈을 붙잡고 나아가겠다는 다짐을 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함에 빗대어 표현해 관심을 끈다.

연준은 "저희 얘기다 보니 참여도와 응집력이 어느 때보다 높았다"고, 범규는 "꿈을 붙잡고 나아가겠다는 진심을 담았다. 퍼포먼스에도 공을 많이 들였다"고, 수빈은 "오랜만에 노래 제목이 한글이라 반가웠다. 팬분들이 데뷔 초가 떠오른다고 해주시더라. 다시 데뷔하는 마음으로 준비했기 때문에 칭찬처럼 느껴진다"고 자신했다.

뮤직비디오에는 배우 전종서가 깜짝 출연해 호흡을 맞췄다. 수빈은 "촬영 전 전종서 배우가 낯을 많이 가린다고 들었다. 실제로 촬영 들어가기 전엔 눈도 잘 못 마주치셨는데 슛 들어가자마자 연인처럼 다정하게 연기하시는 걸 보고 '이게 배우구나' 싶었다"고 회상했다.

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

투모로우바이투게더는 이날 오후 6시 '세븐 이어'를 발매, 본격활동에 돌입한다.

멤버들은 "건강하고 행복하게 활동하고 싶다. 빌보드 1위도 하고 싶다"고 각오를 다졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com