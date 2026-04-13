[SC현장] "韓맷 데이먼과 벤 애플렉"…박해수·이희준, '허수아비'로 ENA 흥행 새 기록쓸까(종합)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 범죄 수사물 '허수아비'가 ENA 드라마 역대 흥행 시청률에 도전장을 내밀었다.

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ENA 새 월화드라마 '허수아비' 제작발표회가 13일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 진행됐다. 현장에는 배우 박해수, 이희준, 곽선영과 박준우 감독이 참석했다.

'허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다.

연출을 맡은 박 감독은 "오랜 꿈이 있었다. 범죄 사건으로 한국사의 특정 시기를 보여주고 싶었는데, 그 꿈을 '허수아비'를 통해 이루게 됐다. 이 작품은 이춘재 연쇄살인사건을 배경으로 한다. 80년대 중후반 수도권 농촌지역 공동체가 연쇄살인을 겪으면서 어땠고, 왜 범인이 잡히지 못했는지에 대해 되돌아본다"며 "이 작품이 당시에 어떤 의미였고, 지금은 또 어떤 의미인지를 그리는 진실 추적극이다"라고 소개했다.

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주연 배우들의 활약에도 기대가 모아진다. 박해수는 에이스 형사로 활약하다 고향인 강성으로 좌천된 불의와 타협하지 않는 형사 강태주를, 이희준은 엘리트 집안의 검사지만, 속내는 끝없는 욕망으로 가득 찬 차시영을 연기했다.

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박해수는 이희준과 '키마이라', '악연'에 이어 세 번째 호흡을 맞춘 소감에 대해 "어렸을 때부터 희준 선배 무대를 봐왔고, 개인적으로도 좋아했다"며 "저희가 '악연' 때보다 '허수아비'로 더 진하게 만났다. 작품을 보시면 아시겠지만, 연쇄 살인마를 쫓는 과정에서 이 둘의 관계성과 아픔이 나온다"고 말했다.

이희준은 "20여 년 전부터 해수와 함께 무대에 섰고, 친한 관계를 쭉 유지해 왔다. 해수의 무대를 보며 동료이지만, 팬으로서도 좋아했다. 그런 관계를 이어오다가 드라마와 영화를 함께 하고 있는데, 배우로서 존경하는 부분도 있다. 저희는 꼭 촬영이 없어도 쉴 때 같이 그림도 그리고, 맥주를 마신다. 하루 종일 함께 있어도 심심하지 않은 친구다. 현장에서도 너무 행복했다. 저희의 친한 케미 덕분에 리허설 때도 서로를 배려하면서 재밌게 연습을 했다. 이번 작품으로 세 번째로 만났지만, 해수와 60살, 70살까지 함께 늙어가면서 연기하고 싶다. 마치 맷 데이먼과 벤 애플렉처럼"이라고 자부했다.

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특히 '허수아비'가 이춘재 살인사건을 모티브로 한 작품인 만큼, 영화 '살인의 추억'에 대한 언급도 자연스럽게 흘러나왔다. 박해수는 "'살인의 추억'은 범인이 잡히기 전의 이야기이고, 저희 드라마는 범인이 잡히고 난 그 이후의 이야기를 그렸다. 그래서 캐릭터가 겹친다고 생각하지 않았다. '살인의 추억'은 너무나 명작이다. 꼭 송강호 선배 역할뿐만 아니라, 다른 선배 역할도 제 캐릭터에 도움이 되는 부분을 공부 많이 했다"고 전했다.

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그러면서 "강태주는 완벽한 정의감을 가진 인물은 아니다. 그래도 사건을 끝까지 잡기 위해 애쓰고 부딪히고 깨지는 짱돌 같은 친구"라며 "완벽한 형사도, 사람도 아니다. 부단히 애쓰고 노력하는 캐릭터"라고 덧붙였다.

곽선영은 강태주의 동창이자, 정의롭고 저돌적인 강성일보 기자 서지원 역을 맡았다. 최근 E채널 예능 '용감한 형사들' 시즌5 MC로 활약 중인 그는 "'허수아비' 촬영을 마치고, '용감한 형사들' 시즌5에 합류했다. '허수아비'보단, 지금 촬영 중인 '크래시' 시즌2에 더 도움이 된 것 같다"고 말했다.

곽선영이 출연한 '크래시'는 ENA 시청률 역대 2위에 오르기는 기염을 토했다. 이에 그는 "제가 ENA에서 성적이 좋았던 건 다 박준우 감독님 덕분이다. 감히 말씀드릴 수 있는 게, '허수아비'도 정말 잘 될 것 같다. 역할을 수행해야 하는 입장에서 행복하게 작업했다"며 "감독님의 전작 성적을 뛰어넘을 수 있을 것 같다"고 자신감을 내비쳤다. 그러자 박준우 감독은 "큰일났다"고 미소를 지은 뒤, "저희가 너무 즐겁게 작업을 했고, 작품에 대한 애정도 많아서 기대가 크다"고 말했다.

한편 '허수아비'는 오는 20일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com