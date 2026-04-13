윤남기, 입질견+방치 오해에 눈물...♥이다은 "'입질' 단어 쓴 내 잘못" 자책 ('남다리맥')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 윤남기, 이다은 부부가 반려견 '맥스'를 둘러싼 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

Advertisement

13일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 "방치된 맥스? 저희 생각은요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이다은은 "맥스의 안위를 궁금해하시는 분들이 계셨고, 맥스한테 소홀한 거 아니냐는 분들이 계셨다. 또 입장을 올렸는데, 그걸로 인해서 오해가 생긴 것 같다"라면서 말문을 열었다.

최근 윤남기, 이다은은 두 자녀와 함께 촬영한 가족사진을 공개했으나, 이 과정에서 반려견 맥스가 보이지 않자 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 각종 추측과 비판이 이어진 바 있다.

Advertisement

논란을 키운 건 입질이라는 표현이었다. 그는 "분명 그때 한 번 그런 일이 있었던 건 맞지만, 내가 그 단어를 사용하면서 마치 맥스가 평소에도 입질하는 강아지처럼 비친 것 같아 너무 속상하다"라며 "나도 생각이 짧았던 부분이라 많이 반성하고 있다"라고 솔직한 심정을 전했다.

Advertisement

속상함에 눈물을 흘렸다는 윤남기는 "기사 제목만 보고 오해하시고 와서 댓글 이상하게 달고 그러는 분들이 계시더라"고 털어놨다. 이어 이다은은 "너무 미안하더라. 내가 입질이라는 단어를 써서 많이 반성하고 있다"라고 윤남기를 향한 미안한 마음을 전했다.

문제가 된 상황에 대해서도 구체적으로 설명했다. 이다은은 "남주가 걷기 시작하면서 맥스를 갑자기 잡거나, 꼬리나 귀 같은 부위를 잡는 일이 생겼다"며 "강아지들은 그런 부위를 아주 싫어하기 때문에 놀라서 반응을 보일 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "한 번은 방심한 사이에 남주가 맥스털을 뽑아서 맥스가 놀라서 쳤다. 근데 아기 피부가 연약해서 긁혔다"라며 "그 이후로 남주도 조심하더라. 그 이후에는 특별한 문제가 없고 집에 울타리도 없앴을 정도로 맥스랑 남주가 서로 조심하고 있다"라고 전했다.

Advertisement

윤남기는 가족사진에서 맥스를 제외했던 이유도 밝혔다. 그는 "가족사진 찍을 때 맥스까지 있으면 너무 힘들 것 같더라. 억지로 앉혀놓고 하는 게 강아지들한테도 좋은 것만은 아니다"라면서 "강아지도 스트레스받고 남주도 맥스 괴롭히려고 하고 이러면 사진도 제대로 못 찍을 것 같고 지난번에 같이 찍었고, 다음에 또 같이 찍을 거니까 제외하고 찍은 거다"라고 밝혔다.

Advertisement

그럼에도 일부 댓글에는 "맥스는 가족이 아닌가 보네요" 등의 반응이 이어지고 있는 상황. 이에 이다은은 "좀 억지 아닌가 싶다. 원래부터 진정으로 응원해 주셨던 분들이 맞나 싶다"라며 아쉬움을 드러냈다.

윤남기도 "가족이기 때문에 맥스도 지키고 남주도 지키고 하려면 가족사진 한 번 정도는 빠질 수도 있는 거다. 그렇게 이해해 주셔야 하는데 무조건 사진에 없다고 '맥스가 방치됐다'고 단정 짓는 건 속상하다"고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com