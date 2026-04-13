김신영, 전 남친 정체에 '깜짝'...."사각관계까지 갔었다" ('말자쇼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 김영희가 김신영의 전 연애사를 폭로해 눈길을 끌었다.

Advertisement

13일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '성격' 특집으로 꾸며진 가운데, 개그맨 김신영이 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.

이날 김신영은 연애 고민 사연에 "연애가 끊긴 적이 없다. 사각 관계까지 간 적 있다"라며 솔직한 연애사를 공개했다. 이를 들은 김영희는 "뒤에 표정 좀 봐라. '개그맨이다', '재미있다'라고 보고 있다"라고 불신해 웃음을 안겼다.

'한 번도 차여본 적 없다'는 김신영은 "고등학교 1학년 때 짝사랑했다. 고백하면 다 되는 줄 알고 총 11번 고백했다가 제발 학교 나기고 싶다더라"라면서 "'고백하면 안 되구나'라는 생각이 들어서 그다음부터는 차인 적이 없다"라고 해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 그는 "차이기 한 3일 전 이상한 기류 있지 않나. 차이기 직전 묘한 게 있다. 연락이 좀 안 된다거나 답장이 잘 안 온다거나 난기류가 돌 때 항상 먼저 '헤어지고 싶다'라고 이야기를 한다"라면서 "난 차이지는 않았다"라면서 차이지 않는 비법을 털어놔 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그때 김영희는 "실체를 못 봤다. 항상 '헤어졌다'라고 한다"라면서 "'영희야, 일본 남자 친구랑 헤어졌다'라고 하더라"며 김신영의 전 연애사를 폭로했다. 당황한 김신영은 "그 이야기를 왜 하냐"라면서 "서울역에..."라면서 김영희의 전 연애사를 폭로 하려해 웃음을 안겼다. 이를 들은 정범균은 "두 분이 연애가 있다는 거냐"라고 말해 폭소를 자아냈다.

김신영은 "우리가 귀엽다. 틈새"라면서 "이 사람도 싫고 저 사람도 싫을 때, 성격이 괜찮으며 꽤 잘 웃어주고 항상 '너무 잘하는 것 같다. 최고다'라며 자존감 올려주는 스타일이다"라고 자신의 연애 스타일을 밝혔다. 그러면서 "내가 좋아하는 사람의 대각선에 앉아라. 앞자리면 부담을 준다. 대각선에서 챙겨줘라"면서 자신만의 플러팅 기법도 전수했다.

Advertisement

그때 김영희는 "신영 씨랑 나랑 공통된 점은 정말 마음이 많이 무너진 사람들을 픽한다"라면서 "나도 남편이 야구선수 활동 잘하다가 방출 됐을 때 슥 들어가서 '괜찮냐'라고 했다"라고 해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com