[공식] 과즙세연, ♥케이와 열애 인정 "좋은 사람 만나 잘 지내는 중"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 겸 BJ 과즙세연이 11살 연상 인터넷 방송인 케이와의 열애를 직접 인정하며 심경을 밝혔다.

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13일 과즙세연은 자신의 SOOP 공지 게시판을 통해 장문의 글을 올리고 케이와의 교제 사실을 공식적으로 전했다.

그는 "최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글을 남긴다"며 "제가 먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안 남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 된 분들도 있을 것 같아 죄송한 마음"이라고 밝혔다.

이어 "현재 저는 좋은 사람을 만나 잘 지내고 있다"며 "항상 응원해주시고 기다려주시는 분들의 마음을 알고 있었기에 더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어졌다"고 설명했다.

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또한 향후 계획에 대해 "이번 주 수요일 방송으로 다시 인사드리겠다"며 "오랜만에 찾아뵙는 만큼 좋은 모습으로 준비하겠다. 앞으로 팬들과 더 많이 소통하겠다"고 전했다.

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앞서 케이 역시 같은 날 자신의 SOOP 채널 라이브 방송을 통해 '중대 발표'를 예고한 뒤 과즙세연과의 열애 사실을 공개했다.

이날 방송에는 과즙세연이 함께 출연해 케이와 8개월째 교제 중이라고 밝혀 시청자들의 이목을 집중시켰다. 두 사람은 지난해 7월 지인의 결혼식에서 처음 인연을 맺은 뒤, 같은 해 8월부터 본격적으로 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다.

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한편 과즙세연은 2000년생, 케이는 1989년생으로 두 사람은 11세의 나이 차이를 극복한 연상·연하 커플이다.

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또한 과즙세연은 지난 2024년 8월 방시혁 하이브 의장과 미국 LA 베벌리힐스의 한 거리에서 함께 목격돼 화제를 모았던 인물이다. 당시 방시혁과 과즙세연은 "하이브 사칭범을 잡는 과정에서 알게 됐으며 미국에서는 유명 식당 예약을 도와준 것 뿐"이라는 입장을 전했다. 이후 과즙세연은 '고등래퍼2' 출신 래퍼 김하온과 열애설에 휩싸이기도 했다.

다음은 과즙세연 글 전문

안녕하세요. 최근 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 이렇게 글 남깁니다.

제가 먼저 말씀드렸어야 했는데, 방송을 쉬는 동안 남자친구 방송을 통해 제 소식을 먼저 접하게 되신 분들도 계실 것 같아 그 부분은 조금 죄송한 마음이에요.

그래서 이렇게 공지를 통해 직접 저도 이야기를 하는 게 맞다고 생각했습니다.

현재 저는 좋은 사람을 만나면서 잘 지내고 있습니다. 항상 응원해주시고 기다려주시는 여러분의 마음을 잘 알고 있어서 더 신중하게 생각하다 보니 전달이 늦어지게 된 것 같습니다.

그리고 저는 이번 주 수요일에 방송으로 오겠습니다. 오랜만에 인사드리는 만큼 좋은 모습으로 뵐 수 있도록 준비할게요!! 앞으로는 더 많은 팬들이랑 소통하려고 노력하겠습니당! 항상 응원해주셔서 감사합니다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com