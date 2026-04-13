양상국, 외제차+강남 집착..“포르쉐 타고 강남서 10년 살아, 그게 성공의 기준"(아근진)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 양상국이 '서울병'과 '강남병'에 걸렸던 과거를 솔직하게 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

Advertisement

13일 방송된 SBS 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 배우 김성균과 양상국이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 양상국은 "김해에서도 더 시골인 진영읍 출신"이라며 "얼마나 시골이냐면 저는 집에서 태어났다. 산파 할머니가 와서 받아주셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 서울로 상경한 뒤 도시 생활에 대한 강한 로망을 품게 됐다고 털어놨다. 이상민이 "상국이가 허세가 있다. 서울 와서 외제차 타고 다니지 않았냐"고 묻자, 양상국은 "타면 안 되냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

그는 "허세도 있었지만, 제가 살던 곳은 너무 시골이라 외제차 한 대만 지나가도 '성공했네'라는 반응이 나왔다"며 "그걸 보다 보니 제 성공 기준이 외제차가 됐다"고 솔직하게 고백했다.

Advertisement

이어 "P사 차까지 탔다. 할부로 샀다"며 "외제차를 사고 나니 꿈을 이룬 기분이었다"고 덧붙였다. 이후 그는 해당 차량을 몰고 고향을 찾았던 일화를 공개했다. 양상국은 "일부러 배기음 소리를 크게 내고 갔다. 동네를 한 바퀴 돌았다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

뿐만 아니라 양상국은 '강남병'에 대해서도 언급했다. 그는 "시골에서 올라오다 보니 강남에 사는 게 로망이었다"며 "강남 오피스텔에서 월세로 10년을 살았다. 월세도 한 번도 밀린 적 없다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com