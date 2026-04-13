'53세 모솔' 심권호, '女팬과 사적 연락' 고백..."집 찾아와 홍삼 선물"

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[스포츠조선 김수현기자] 53년째 모태솔로였던 심권호가 간암 투병 중 집까지 찾아온 여성팬과 사적인 연락까지 나누며 핑크빛 썸을 예고했다.

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13일 TV조선 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 간암 투병을 극복한 '레슬링전설' 심권호의 건강한 근황이 공개됐다.

여사친이 많다는 최홍만은 "남자보다 여자가 편하다. 남자랑 있으면 재미가 없다. 여자들이랑 있을 때 재밌다"라 했지만 심권호는 "나랑은 반대다. 내 주위에는 남자밖에 없다. 여자하고 대화하기가 되게 힘들다"라 털어놓았다. 이에 심권호는 여자하고 어떻게 이야기 해야 하는지 물었다.

'대화 습관'에 대해 심권호는 "질문을 받으면 난 단답형으로 대답한다"라 했고 최홍만이 답답해하자 "나도 그러고 싶어서 그런게 아니다"라고 울컥했다.

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최홍만은 "그러면 여자랑 가까워질 수가 없다"며 상대방의 이야기를 많이 들어줘야 한다고 강조했다.

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심권호는 여자를 만나지도 못하고 어떻게 여자와 사귀는지도 모른다고 했다. 53년째 연애경험이 없다는 심권호에 놀란 듯 최홍만은 기침을 연발했다.

얼마 전 간암을 알린 후 한 여자 팬은 심권호를 위해 홍삼을 보내왔다고.

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이에 윤정수 최홍만이 "제주도 왔으니까 오메기떡을 보내보라. 연락을 해봐라"라고 강력 추천했다.

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하지만 여자에 면역이 없는 심권호는 문자도 하기 어려워 했고 급기야 말까지 더듬거렸다.

여사친이 많은 최홍만은 자연스럽게 연락할 수 있는 문자 멘트까지 조언해줬다. 제작진 역시 "형 혼자 보내지 말라"고 걱정했다.

최홍만은 "'제주도 와서 생각이 나서 맛있는 떡을 보내주고 싶었다라 보내면 어떻냐'라고 다시 제안했다.

이에 "보내기 싫은 건 아니냐"라는 질문에 심권호는 "내가 답장을 보내는 건 나도 관심이 있다는 거다"라고 솔직하게 털어놓았다.

진짜 팬심인지 걱정을 건강한 건지, 썸인지 알 수 없는 상황. 모두의 관심이 쏠린 가운데 심권호는 "'떡 좋아요'라고 문자가 왔다"라 자랑했다.

이후 예고편에서 심권호는 커다란 꽃다발을 들고 누군가를 기다렸다. 심권호를 부르는 "오빠!"라는 외침. 심권호는 한 여자를 보고 환하게 웃어 더욱 기대감을 높였다.

shyun@sportschosun.com