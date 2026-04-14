이상민, 69억 빚 갚는데 20년…"채권자들, 내가 잘 번다 싶으니 말 바꾸더라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이상민이 69억 원대 빚을 청산하는 과정에서 겪은 충격적인 비하인드를 털어놨다.

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14일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이봉원, 김병현의 '수상한 회동'이 그려졌다.

이날 연쇄 창업마로 소개된 이봉원과 김병헌을 보며 이상민은 "제가 봤을 때 두 분의 이야기는 세지 않다. 사이즈가 약하다"라고 평가해 웃음을 자아냈다.

이상민은 "망한 건 재건까지 걸리는 시간이 척도다. 저는 20년 걸렸다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

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이어 자신의 과거를 언급하며 "밝혀진 금액만 69억 원"이라고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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이어 많은 이들이 알고 있는 '69억 원'이라는 채무 액수에 대해 "그건 시작 금액이었을 뿐"이라는 충격적인 사실을 밝혔다.

그는 "나중에 돈을 벌기 시작하면서 채권자들의 마음이 변하더라. '더 잘 버는 것 같으니 좀 더 받아야겠다'는 식"이라며, 방송에서 다 말하지 못한 추가 채무가 발생했음을 시사했다.

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이를 듣던 김구라 역시 "저도 알려진 게 17억이지 인연이 정리되는 시간이 있다. 큰 어려움이 있었지만 딛고 일어났으니까"라며 전처와의 빚을 언급해 눈길을 끌었다.

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이어 재기의 계기로는 김구라와 서장훈을 언급하며 "금액적으로도 도움을 준 은인"이라고 고백해 눈길을 끌었다.

이상민은 "김구라가 '더 지니어스'에 출연을 도와줬다. 그 시즌에 구라 형은 일찍 떨어지고 내가 3위 했다. 그리고 그 다음 시즌에 1위 해서 1억 600만원을 받았다"라고 말했고, 김구라는 "그래서 이상민이 홍콩가서 명품 80% 할인 하는 걸 사줬다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

또 서장훈은 '미우새' 출연을 망설이는 이상민에게 조언했고, 결국 이상민은 '미우새'로 연예대상을 받았음을 고백했다.

narusi@sportschosun.com