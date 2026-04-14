'돌싱' 최고기, SNS로 만난 여친♥ 공개 "딸이 '엄마'라고 불러" ('X의 사생활')

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 최고기가 여자친구를 공개했다.

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14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활' 5회에서는 '이혼 7년 차' 유깻잎이 스튜디오에 출연해 전남편 최고기의 이혼 후 일상을 지켜보는 모습이 공개됐다.

최고기는 딸 육아를 위해 2년 전 지게차 면허를 땄다고 밝혔다. 그는 "결혼 초반에는 제가 돈이 많았다. 근데 하루 아침에 구독자 70만을 보유한 채널이 사라졌다"라고 말했다. 저작권 문제로 신고가 들어와 그런 상황이 발생했다고. 유깻잎은 "출산 후 2년도 안 돼 채널이 삭제됐고, 수입이 절반 이하로 줄어들었다"라고 떠올렸다.

유깻잎은 지게차 연습을 하는 최고기를 보며 울컥, "예전 모습과 많이 다르다. 많이 힘들겠다는 생각도 들고 미안함도 있다"라고 말했다.

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특히 최고기의 여자친구가 공개돼 눈길을 사로잡았다. 2년 전부터 최고기 유튜브 채널의 PD로 활약 중이라고. 최고기 딸은 최고기의 여자친구를 "엄마"라고 부르기도 했다.

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최고기는 "이혼 2년 후에 만나 5년째 연애 중이다. 여자친구는 미혼인데, 솔잎이가 7살 때부터 함께 했다. 처음에 이모라고 부르다가 어느샌가 28살 여자친구를 향해 엄마라고 불렀다"라며 딸에게 고마움과 미안함을 전했다. 유깻잎은 이 상황을 알고 있었다면서 "딸에게 서운한 것보다 기분이 묘했다. 면접교섭 할 때 (최고기의 여자친구가) 딸을 데리고 와주실 때도 있다. 딸이 제 앞에서도 (최고기의 여자친구를 향해) '엄마'라고 부르더라. 자기는 구분을 하겠다며 엄마 앞에 이름을 붙인다"라고 말했다.

최고기의 여자친구는 "SNS를 통해 처음 연락하게 됐다. 저는 고기 님의 팬이었는데, 고기 님이 제 게시물에 '좋아요'를 눌러주셨다. 저한테는 연예인이니까 제가 보낸 DM을 안 읽을 줄 알았다. 감사하다고 보냈더니 답장이 왔다. 만났더니 대화가 너무 잘 통하고 다정했다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com