'이혼 2년 차' 홍진경, "살면서 지금이 가장 평화롭다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 최근 심경을 솔직히 밝혔다.

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14일 '알딸딸한 참견' 유튜브 채널에는 '맏누나 홍진경 등장, 예측불가 토크 시작ㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 홍진경은 특유의 솔직한 입담으로 근황과 인생관을 전했다. 홍진경은 "살면서 지금처럼 평화로울 때가 없다"며 "고민이 없는 건 아니지만 욕심을 안 부리게 됐다. 행복에 대한 기대치를 낮추니까 오히려 감사한 마음이 커졌다"고 밝혔다. 이어 "사람들이 어떻게 해야 행복한지 모른다고 하는데, 기준 설정이 중요하다. 나는 기준을 낮게 설정했다"고 설명했다.

다만 그는 "내 기준보다 결과가 못 미치면 그건 또 아픔으로 다가온다"며 솔직한 속내도 덧붙였다.

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그런가 하면, 이날 후배들과의 유쾌한 관계도 공개됐다. 개그맨 허경환은 "창희, 조세호와 친하지 않냐. 나도 끼고 싶다"고 말했고, 뮤지는 "두 사람이 누나를 더 챙긴다"고 거들었다. 이에 홍진경은 "컨디션이 안 좋아 보이면 조세호가 아침, 점심, 저녁으로 전화를 한다"며 "우리는 선후배가 아니라 친구 같다"고 말했다.

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특히 그는 "동생들 만날 때 술값도 안 내고 얻어먹는다. 일부러 안 내려고 버틴다"며 "2차 가면 계산할 때 자는 척도 한다. 애들이 택시도 잡아준다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이어 "사람들은 내가 동생들을 챙기는 줄 아는데, 사실은 애들이 돈 쓰고 나를 만나준다"고 덧붙였다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 얻었으며, 지난해 결혼 22년 만에 이혼한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com