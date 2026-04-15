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최고기 여친=유튜브 PD "딸 솔잎, 엄마라 불러…母 유깻잎 언급 금지" 눈물

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최고기 여친=유튜브 PD "딸 솔잎, 엄마라 불러…母 유깻잎 언급 금지" 눈물

[스포츠조선 백지은 기자] 유튜버 최고기 유?牡牡 이혼 후 생활이 공개됐다.

14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'에서는 최고기와 5년째 열애 중인 여자친구 이주은 씨가 등장했다. 이씨는 최고기의 유튜브 채널 PD로, 최고기와 유깻잎의 딸 솔잎 양이 일곱 살 때부터 사실상 엄마 역할을 도맡아 왔다고. 실제 솔잎 양은 친엄마인 유깻잎 앞에서도 이씨를 "엄마"라고 부르며 놀라움을 안겼다.

유깻잎은 "서운하다기보다 묘한 감정이 든다. 나 말고 다른 엄마가 생긴다고 생각하니 이상했다. 아이 나름대로 구분해서 '주은 엄마' '예린 엄마'라고 부른다"고 설명했다.

솔잎 양은 엄마 유깻잎 이야기가 나오자 "엄마 얘기 안했으면 좋겠다. 엄마 얘기를 하면 더 보고 싶고 잠도 안온다. 엄마가 보고 싶어서 운 적도 있다. 엄마 만나는 날에는 말해도 괜찮지만 우울함이 남아있다"고 털어놨다. 이에 유깻잎은 "저한테도 '너무 보고 싶어서 어제 울었다'고 한다. 저는 딸을 슬프게 만드는 존재"라며 눈물을 흘렸다.

최고기 여친=유튜브 PD "딸 솔잎, 엄마라 불러…母 유깻잎 언급 금지" 눈물

이씨는 그런 솔잎양의 마음을 헤아려줬다. 이에 솔잎 양은 "엄마도 좋은데 예린 엄마는 멀리 가 있어서 자주 못 본다. 그래도 엄마(이씨)가 있어 좋다. 엄마가 없었으면 나도 아빠도 힘들었을 거다. 예린 엄마도 엄마고 엄마도 엄마"라며 이씨를 끌어안았다.

이에 이씨는 "솔잎이가 면접 교섭일에만 엄마를 볼 수 있어서 속상해 하는 것 같다"며 유깻잎과의 만남 횟수를 늘릴 것을 제안했다. 또 "처음 나를 '엄마'라고 불렀을 때부터 진짜 가족이란 생각이 들었다"며 '가슴으로 낳은 딸'에 대한 애정을 드러냈다.

최고기는 이씨에게 프러포즈를 했다. 그는 최고기는 "아이가 생겨 책임감 때문에 결혼했다. 똑같은 실수를 하고 싶지 않다. 성숙해졌다고 느꼈을 때 결혼 결심을 하게 됐다"고 말했다.

최고기와 유?牡牡 2016년 결혼해 솔잎 양을 얻었지만 2020년 이혼했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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