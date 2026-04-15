전진♥류이서, 결혼 6년만 부모되나…비법은 '삼신할매 스무디'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 신화 전진과 류이서 부부가 2세 계획에 청신호를 켰다.

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9일 전진과 류이서의 채널에는 '전진과 류이서의 2세 계획, 현재 어디까지 진행됐을까'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 류이서는 모닝 스트레칭 후 해동된 아보카도와 블루베리, 바나나와 레몬즙 한포, 아몬드 음료와 비트를 넣어 만든 '삼신할매 스무디'를 마셨다. 이후 이노시톨 코엔자임 리포산 엽산 등 영양제를 챙겨 먹었다.

산부인과 난임 전문의는 "처음 검진 결과가 되게 좋았다. 40대 여성들이 난자 기능이 많이 떨어져 계획했던 염색체 검사 이런 걸 못할 때도 많은데 이서 님은 또래 분들에게서 보기 힘든 좋은 난소 기능이 있었다. 염증 수치가 좀 올라가 있는 게 아쉽지만 기본 산전 검사에서 나타나는 기본 건강 지표는 모두 정상이다. 만약 이번 시도로 좋은 배아가 나온다면 5월 중순 쯤 아기집을 볼 수 있다. 출산은 내년 초"라고 희소식을 전했다.

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전진은 2020년 3세 연하의 승무원 출신 류이서와 결혼했다. 류이서는 지난달 시험관 시술을 통해 임신 준비를 하고 있으며, 외모는 전진을, 성격은 본인을 닮은 2세를 희망한다고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com