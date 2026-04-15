방탄소년단, 빌보드 깨기ing…'핫100' 3주 연속 6곡 차트인 '7개 차트 1위'

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[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 6곡을 진입시켰다.

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지난 14일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 18일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 '스윔'이 '핫 100' 5위에 등극했다. 수록곡 '바디 투 바디'(52위), '2.0'(67위), '훌리건'(72위), '노멀'(82위), 'FYA'(90위)도 순위권에 들었다. 이로써 신보의 14개 수록곡 중 6곡이 3주째 차트인에 성공했다.

'아리랑'의 인기는 빌보드 차트 전반에서 고루 확인된다. '스윔'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 3주 연속 정상을 수성했다. 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 '글로벌 200' 50위권, '글로벌(미국 제외)' 40위권에 안착하며 전 세계적인 인기를 누리고 있다.

방탄소년단은 3주 동안 '빌보드 200', '아티스트 100', '디지털 송 세일즈', '톱 앨범 세일즈' 차트 정상을 수성했다. '빌보드 200'에서 3주째 1위를 차지한 그룹은 2012년 이후 방탄소년단이 처음이다. '바이닐 앨범'에서는 전주 대비 2계단 상승해 1위를 탈환했고 '톱 스트리밍 앨범' 4위, '스트리밍 송' 9위에 포진했다. 음반과 음원이 고루 상위권에 자리하면서 탄탄한 대중적 지지 기반을 입증했다.

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정규 5집 '아리랑'은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 발매한 신보다. 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 깊이 있는 시선으로 담았다. 타이틀곡 '스윔'은 삶의 역경 속에서도 전진을 멈추지 않겠다는 의지를 투영했다. RM이 작사 전반에 참여해 '지금의 방탄소년단'이 마주한 고민과 진솔한 이야기를 진정성 있게 풀었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com