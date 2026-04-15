KCM, 14년 숨긴 첫째 딸 최초 공개…母닮은 완성형 비주얼 "유전자의 힘 무섭네"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개된다.

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'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 정우가 2주 연속 10위권 안에 올랐으며, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오늘(15일) 방송되는 '슈돌' 617회는 '잊지 못할, 그날의 우리'편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. KCM 가족이 15년만에 첫 가족 사진 촬영에 나선 가운데, 첫째 딸 수연이가 처음으로 공개돼 이목을 집중시킨다.

KCM의 첫째 딸 수연은 '뉴진스 민지' 닮은 꼴인 엄마의 미모를 빼닮아 눈길을 끈다. 오똑한 콧날과 오밀조밀한 이목구비, 초롱초롱한 눈망울이 감탄사를 자아낸다. 수연은 모델 출신 엄마의 DNA를 물려 받은 듯 카메라 앞에서 포즈를 척척 선보여 아빠 KCM을 흐뭇하게 만든다.

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첫째 수연, 둘째 서연, 막내 하온까지 K가네 삼남매가 우월한 비주얼 DNA를 입증하듯 붕어빵 미모를 자랑한 가운데, 수연, 서연 자매와 엄마 방예원까지 걸그룹을 연상시키는 세 모녀의 눈부신 비주얼이 시선을 사로잡는다. 랄랄은 미소를 짓는 모습이 판박이처럼 닮은 세 모녀의 모습에 "유전자는 못 숨긴다"라며 감탄을 터트리고, KCM은 "절로 배가 부르다"라며 세 모녀의 촬영에서 눈을 떼지 못한다고.

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한편, KCM은 두 딸과 아내의 헤어스타일을 전담 마크하며 애정을 뚝뚝 드러낸다. 그는 앞서 서연에게 땋은 머리, 양갈래 헤어스타일 등 헤어스타일을 능수능란하게 바꿔주며 K가네 전담 헤어스타일리스트의 위엄을 뽐낸 바 있다. 사진 촬영을 앞둔 아내와 두 딸 수연, 서연의 헤어스타일 역시 KCM의 두 손에서 완성된다. 특히 KCM은 애정이 듬뿍 담긴 손길로 첫째 딸 수연의 긴 생머리를 직접 펴주며 훈훈함을 자아냈다는 후문.

KCM 부부와 우월한 비주얼 유전자를 물려받은 K가네 삼남매 수연, 서연, 하온이 함께한 가족 사진 촬영 현장은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

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KCM은 지난해 두 딸을 둔 아빠라는 사실을 고백해 화제를 모았다. 그는 9세 연하의 비연예인 여성과 사이에서 2012년에 첫째 딸을, 2022년에 둘째 딸을 얻었다. KCM과 아내는 4년 전인 2021년 혼인신고를 해 정식 부부가 된 것으로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com