정경미는 무슨 죄…윤형빈, 20억 날리고 또 사업 "아내에 손 벌리려해"('동상이몽')

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 윤형빈이 4번 사업 실패로 20억 원 손해를 봤다고 털어놨다.

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지난 14일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 '연쇄창업마' 이봉원과 김병현, 윤형빈의 수상한 회동이 공개됐다.

이날 윤형빈은 "개그맨 전에 이벤트 회사를 차렸다가 해 먹고, 개그맨 데뷔하고 공연장을 했는데, 잘될 뻔했다"라면서 "개그 아이돌을 만들었는데 일본 포털 실시간 검색어 다 장악하고 개그 아이돌이니까 팬덤이 생겨서 쇼케이스 3분 만에 매진 됐다"라면서 이후 좋은 분위기에 사업 자금을 올인했다고 밝혔다.

그러나 그는 "3월 30일 쇼케이스에 들어가는데, 3월 15일부터 코로나로 입국 금지 됐다. '몇 달이면 풀린다'고 해서 더 투자했다"라면서 "근데 코로나가 2년가량 지속되면서 개그 아이돌 중단됐다. 공연장에 사람이 없어서 진짜 자고 일어나면 손실만 몇천만 원"이라고 털어놨다.

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이어 윤형빈은 "'코로나 시국에 뭐가 될까' 밀키트의 시대라는 생각에 밀키트 오프라인 매장을 했는데, 온라인은 잘 되는데 오프라인은 잘 안되더라"라면서 4연속 실패를 하며 20억 정도 적자 봤다고 털어놨다. 윤현빈은 "망한 건 아니다 과정의 하나"라고 강조해 웃음을 안겼다.

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그때 윤형빈은 이봉원, 김병현과 사업을 구상, 이때 '아내한테 허락받았냐'는 질문에 "한 번도 아내 정경미에게 허락받은 적은 없다"라고 밝혔다.

그러면서 그는 "최근 눈여겨보는 투자자가 있다. 송도에서 영어 뮤지컬 학원을 냈는데 잘된다. 아내다"라면서 "'언젠가 한 번 손을 벌려야겠다'고 생각은 했는데 이 정도 확실한 사업이면 '아내한테 기회를 줘도 된다'라고 해 웃음을 안겼다.

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잠시 후 윤형빈은 정경미에 전화를 걸어 사업에 대해 이야기 했지만, 정경미는 "그만하고 와라"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com