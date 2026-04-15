아이유, 알고보니 스캔들 무기로 썼다…계산된 직진의 끝(대군부인)

아이유. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 아이유가 승률 100%의 승부사 성희주로 변신, 강렬한 걸크러시를 선사하고 있다.

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MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유는 신분의 한계를 넘어서는 재벌 성희주의 행보를 설득력 있게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올리고 있다.

극 중 성희주는 평민이자 서출이라는 제약 속에서도 흔들리지 않는 강인함으로 시선을 사로잡는다. 신분을 들먹이며 깎아내리는 시선에도 미소로 응수하고, 불공평한 현실 앞에서도 스스로 돌파구를 찾는 집념과 승부사 기질을 드러냈다.

사진 제공=MBC

목표를 향한 집요함도 돋보인다. 이안대군의 거절에도 포기하지 않고 알현을 거듭 요청한 끝에 '후배'라는 연결고리를 앞세워 만남을 성사시키는 등 끈기를 입증했다.

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기회를 만들어내는 능력 역시 인상적이다. 호텔에서의 우연한 만남 이후 불거진 스캔들을 오히려 활용, 이안대군을 설득해 청혼 승낙까지 이끌어내며 판을 뒤집었다. 스스로 길을 개척하는 성희주의 당찬 행보가 주목되는 대목이다.

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이 같은 서사는 아이유의 열연으로 한층 힘을 얻는다. 대중의 관심을 즐기는 캐릭터의 성향을 입체적으로 살리는 동시에, 눈빛 연기로 욕망과 야망을 드러내며 인물의 내면을 촘촘히 채운다. 여기에 능청스러운 표정과 리듬감 있는 대사 처리로 사랑스러운 매력까지 더하며 시청자들의 호응을 이끌고 있다.

계약결혼의 시작과 함께 본격적인 운명 개척기에 돌입한 성희주. 아이유의 다음 행보에 기대가 쏠린다.

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'21세기 대군부인' 3회는 오는 17일 오후 9시 50분 방송된다.